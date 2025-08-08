8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

ब्यूटी टिप्स

Beauty Tips: Perfect Makeup Look चाहिए? प्राइमर लगाते वक्त इन बातों का रखें खास ध्यान

Beauty Tips: अगर आपको भी मेकअप करने का शौक है तो शानदार फेस लुक के लिए फाउंडेशन से पहले प्राइमर को अपने फेस पर सही तरीके से लगाना जरूरी है। इससे आपकी स्किन टाइट रहती है और हानिकारक केमिकल्स से बचती है। आइए जानते हैं प्राइमर लगाने का सही तरीका।

भारत

MEGHA ROY

Aug 08, 2025

Mistakes not to do while using primer on face|फोटो सोर्स – Freepik

Beauty Tips: अगर आपको भी मेकअप करना पसंद है तो ये मेकअप गाइड आपके बहुत काम आएगी। मेकअप का मैजिक तभी लंबा चलता है जब उसका बेस अच्छी तरह से अप्लाई हो और इस बेस की सबसे अहम चीज होती है मेकअप का पहला स्टेप फेस प्राइमर। यह न सिर्फ स्किन को स्मूद और इवन बनाता है बल्कि फाउंडेशन को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है। प्राइमर पोर्स को मिनिमाइज करता है और ऑयल को कंट्रोल करने में भी असरदार है, लेकिन अगर बेस ही अच्छे से न लगे तो यह मेकअप को खराब कर सकता है। आइए जानते हैं प्राइमर का सही इस्तेमाल करने के आसान टिप्स और वे गलतियां जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए।

परफेक्ट मेकअप के लिए प्राइमर है जरूरी (Makeup primer)

फेस प्राइमर मेकअप लगाने से पहले स्किन को स्मूद बनाता है, जिससे मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है। यह पोर्स, फाइन लाइन्स और झुर्रियों को भरकर स्किन को फ्लॉलेस लुक देता है। साथ ही ऑयल कंट्रोल और स्किन टोन को बेहतर बनाने में मदद करता है।

स्टेप 1 – साफ त्वचा पर ही लगाएं प्राइमर
प्राइमर लगाने से पहले चेहरे को अपनी स्किन टाइप के अनुसार अच्छे क्लेंजर से साफ कर लें। अगर आप सीधे प्राइमर लगा लेंगी, तो स्किन पर मौजूद धूल-मिट्टी और ऑयल मेकअप प्रोडक्ट को चिपकने नहीं देंगे, बल्कि पिंपल्स और रैशेज का खतरा बढ़ा देंगे। बेहतर होगा कि फेसवॉश या क्लेंज़िंग वाइप्स से चेहरा साफ करें, फिर हल्का मॉइश्चराइज़र लगाएं।

स्टेप 2 – अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चुनें

  • हर स्किन टाइप के लिए प्राइमर का चुनाव सोच-समझकर करना जरूरी है, ताकि मेकअप स्मूद और लॉन्ग-लास्टिंग बने।ऑयली स्किन वालों को मैट फिनिश और ऑयल-फ्री प्राइमर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे चेहरे पर अतिरिक्त तेल जमा न हो और मेकअप टिका रहे।
  • ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटिंग और क्रीमी टेक्सचर वाला प्राइमर बेहतर होता है, जो स्किन को नमी देता है और फ्लेकिंग से बचाता है।
  • कॉम्बिनेशन स्किन के लिए टी-जोन पर मैट प्राइमर और बाकी चेहरे पर हाइड्रेटिंग फॉर्मूला लगाना सही तरीका है, जिससे बैलेंस बना रहता है और मेकअप खूबसूरती से सेट होता है।

स्टेप 3 – ज्यादा मात्रा में न लगाएं


प्राइमर का काम बेस तैयार करना है, लेयर चढ़ाना नहीं। एक मटर के दाने जितनी मात्रा पूरे चेहरे के लिए काफी है। ज़रूरत से ज़्यादा प्राइमर लगाने से मेकअप के ऊपर स्लिपरी लेयर बन सकती है और पोर्स बंद होकर पिंपल्स भी आ सकते हैं।

स्टेप 4 – प्राइमर को सेट होने का समय दें


अक्सर लोग प्राइमर लगाकर तुरंत फाउंडेशन लगाने लगते हैं, जबकि इसे स्किन में सेट होने के लिए कम से कम 1-2 मिनट देना चाहिए। इससे मेकअप ज्यादा स्मूद और लॉन्ग-लास्टिंग बनता है।

स्टेप 5 – एक्सपायरी डेट चेक करें


किसी भी स्किन प्रोडक्ट की तरह प्राइमर भी एक्सपायर हो सकता है। पुराने प्राइमर का इस्तेमाल स्किन पर एलर्जी, लालिमा और फुंसियां ला सकता है। खरीदते वक्त और इस्तेमाल करने से पहले हमेशा डेट चेक करें।

स्टेप 6 – दिन खत्म होते ही मेकअप रिमूव करें


प्राइमर और मेकअप को रातभर चेहरे पर छोड़ना स्किन हेल्थ के लिए हानिकारक है। सोने से पहले क्लेंज़र या मेकअप रिमूवर से चेहरा साफ करें, ताकि पोर्स क्लॉग न हों और स्किन फ्रेश बनी रहे।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

08 Aug 2025 04:34 pm

