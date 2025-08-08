Beauty Tips: Perfect Makeup Look चाहिए? प्राइमर लगाते वक्त इन बातों का रखें खास ध्यान

Beauty Tips: अगर आपको भी मेकअप करना पसंद है तो ये मेकअप गाइड आपके बहुत काम आएगी। मेकअप का मैजिक तभी लंबा चलता है जब उसका बेस अच्छी तरह से अप्लाई हो और इस बेस की सबसे अहम चीज होती है मेकअप का पहला स्टेप फेस प्राइमर। यह न सिर्फ स्किन को स्मूद और इवन बनाता है बल्कि फाउंडेशन को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है। प्राइमर पोर्स को मिनिमाइज करता है और ऑयल को कंट्रोल करने में भी असरदार है, लेकिन अगर बेस ही अच्छे से न लगे तो यह मेकअप को खराब कर सकता है। आइए जानते हैं प्राइमर का सही इस्तेमाल करने के आसान टिप्स और वे गलतियां जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए।
फेस प्राइमर मेकअप लगाने से पहले स्किन को स्मूद बनाता है, जिससे मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है। यह पोर्स, फाइन लाइन्स और झुर्रियों को भरकर स्किन को फ्लॉलेस लुक देता है। साथ ही ऑयल कंट्रोल और स्किन टोन को बेहतर बनाने में मदद करता है।
स्टेप 1 – साफ त्वचा पर ही लगाएं प्राइमर
प्राइमर लगाने से पहले चेहरे को अपनी स्किन टाइप के अनुसार अच्छे क्लेंजर से साफ कर लें। अगर आप सीधे प्राइमर लगा लेंगी, तो स्किन पर मौजूद धूल-मिट्टी और ऑयल मेकअप प्रोडक्ट को चिपकने नहीं देंगे, बल्कि पिंपल्स और रैशेज का खतरा बढ़ा देंगे। बेहतर होगा कि फेसवॉश या क्लेंज़िंग वाइप्स से चेहरा साफ करें, फिर हल्का मॉइश्चराइज़र लगाएं।
प्राइमर का काम बेस तैयार करना है, लेयर चढ़ाना नहीं। एक मटर के दाने जितनी मात्रा पूरे चेहरे के लिए काफी है। ज़रूरत से ज़्यादा प्राइमर लगाने से मेकअप के ऊपर स्लिपरी लेयर बन सकती है और पोर्स बंद होकर पिंपल्स भी आ सकते हैं।
अक्सर लोग प्राइमर लगाकर तुरंत फाउंडेशन लगाने लगते हैं, जबकि इसे स्किन में सेट होने के लिए कम से कम 1-2 मिनट देना चाहिए। इससे मेकअप ज्यादा स्मूद और लॉन्ग-लास्टिंग बनता है।
किसी भी स्किन प्रोडक्ट की तरह प्राइमर भी एक्सपायर हो सकता है। पुराने प्राइमर का इस्तेमाल स्किन पर एलर्जी, लालिमा और फुंसियां ला सकता है। खरीदते वक्त और इस्तेमाल करने से पहले हमेशा डेट चेक करें।
प्राइमर और मेकअप को रातभर चेहरे पर छोड़ना स्किन हेल्थ के लिए हानिकारक है। सोने से पहले क्लेंज़र या मेकअप रिमूवर से चेहरा साफ करें, ताकि पोर्स क्लॉग न हों और स्किन फ्रेश बनी रहे।