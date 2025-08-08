Beauty Tips: Perfect Makeup Look चाहिए? प्राइमर लगाते वक्त इन बातों का रखें खास ध्यान

Beauty Tips: अगर आपको भी मेकअप करना पसंद है तो ये मेकअप गाइड आपके बहुत काम आएगी। मेकअप का मैजिक तभी लंबा चलता है जब उसका बेस अच्छी तरह से अप्लाई हो और इस बेस की सबसे अहम चीज होती है मेकअप का पहला स्टेप फेस प्राइमर। यह न सिर्फ स्किन को स्मूद और इवन बनाता है बल्कि फाउंडेशन को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है। प्राइमर पोर्स को मिनिमाइज करता है और ऑयल को कंट्रोल करने में भी असरदार है, लेकिन अगर बेस ही अच्छे से न लगे तो यह मेकअप को खराब कर सकता है। आइए जानते हैं प्राइमर का सही इस्तेमाल करने के आसान टिप्स और वे गलतियां जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए।