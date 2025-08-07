Hair Serum Tips: बालों में हेयर सीरम कैसे लगाएं? फॉलो करें ये आसान और ट्रिक

Hair Serum Tips: हर लड़की चाहती है कि उसके बाल मुलायम, चमकदार और आसानी से संभलने वाले हों। लेकिन सच तो ये है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में धूल, धूप, प्रदूषण और स्ट्रेस के कारण बाल रूखे, बेजान और उलझे हुए नजर आते हैं। ऐसे में शैम्पू और कंडीशनर के अलावा एक और हेयर केयर प्रोडक्ट है जो आपके बालों को नया जीवन दे सकता है जैसे हेयर सीरम। लेकिन सिर्फ हेयर सीरम खरीद लेना ही काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से लगाना भी उतना ही जरूरी है। गलत तरीके से लगाया गया सीरम आपके बालों को फायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके बाल रेशमी, फ्रिज-फ्री और ग्लोइंग दिखें, तो जानिए हेयर सीरम का इस्तेमाल करने के कुछ जरूरी और असरदार टिप्स।
हर किसी के बालों की बनावट अलग होती है, इसलिए सीरम भी उसी के अनुसार चुनना चाहिए। ड्राई या डैमेज्ड बालों के लिए क्रीम बेस्ड सीरम फायदेमंद होते हैं जो बालों को भरपूर नमी देते हैं। वहीं ऑयली स्कैल्प और थिन बालों के लिए लाइटवेट सीरम परफेक्ट हो सकता है। वहीं अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आप केराटिन और सिलिकन युक्त सीरम का इस्तेमाल बेहतर कर सकते हैं जो कलर को लॉक करने और बालों को रिपेयर करने में मदद करते हैं।
सीरम लगाने का सबसे सही समय होता है धोने के तुरंत बाद, जब बाल हल्के गीले हों। अगर बाल एकदम सूखे हों तो सीरम अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाता और अगर बहुत गीले हों तो सीरम पानी के साथ बह सकता है। इसके अलावा, हीट स्टाइलिंग (जैसे स्ट्रेटनिंग या कर्लिंग) से पहले भी सीरम लगाना चाहिए, ताकि बालों को हीट डैमेज से बचाया जा सके।
सीरम को सीधे स्कैल्प पर लगाना भारी भूल हो सकती है। ये सिर्फ बालों की लंबाई और सिरों पर लगाया जाना चाहिए। स्कैल्प पर लगाने से बाल जल्दी ऑयली और चिपचिपे हो सकते हैं, जिससे गंदगी भी जल्दी जमा होती है।
कई लोग बिना शैम्पू किए ही सीरम लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से बाल बेजान और गंदे दिख सकते हैं। सीरम हमेशा क्लीन बालों पर ही लगाना चाहिए, ताकि वह बालों को अंदर से पोषण और बाहर से शाइन दे सके।
सीरम को हाथों में लेकर पहले अच्छी तरह रगड़ें और फिर उंगलियों की मदद से बालों में नीचे की तरफ लगाएं। बालों को दो हिस्सों में बांटकर लगाने से हर स्ट्रैंड तक सीरम पहुंचता है और बेहतर रिजल्ट मिलता है।
सीरम एक प्रोटेक्टिव कोटिंग की तरह काम करता है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में लगाने से बाल भारी और चिपचिपे दिख सकते हैं। इसलिए बालों की लंबाई और मोटाई के अनुसार 2 से 3 बूंदें ही काफी होती हैं।