7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ब्यूटी टिप्स

Hair Serum Tips: बालों में हेयर सीरम कैसे लगाएं? फॉलो करें ये आसान और ट्रिक

Hair Serum Tips: चाहते हैं अपने भी बालों ब टाउन की हसीना के तरह शाइन और स्मूथ दिखे तो सिर्फ महंगे परॉक्साइड्स खरीदना काफी नहीं। बालों की उन प्रोडक्ट्स को सही तरीके से लगाना चाहिए जैसे हेयर सीरम। सही तरीके से बालों में लगाये जाने पर ये आपके बालों को सुपर स्मूथ केयर देता है।

भारत

MEGHA ROY

Aug 07, 2025

How to apply hair serum, benefits of hair serum, hair care routine, Hair care tips ,
How to apply hair serum फोटो सोर्स – Freepik

Hair Serum Tips: हर लड़की चाहती है कि उसके बाल मुलायम, चमकदार और आसानी से संभलने वाले हों। लेकिन सच तो ये है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में धूल, धूप, प्रदूषण और स्ट्रेस के कारण बाल रूखे, बेजान और उलझे हुए नजर आते हैं। ऐसे में शैम्पू और कंडीशनर के अलावा एक और हेयर केयर प्रोडक्ट है जो आपके बालों को नया जीवन दे सकता है जैसे हेयर सीरम। लेकिन सिर्फ हेयर सीरम खरीद लेना ही काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से लगाना भी उतना ही जरूरी है। गलत तरीके से लगाया गया सीरम आपके बालों को फायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके बाल रेशमी, फ्रिज-फ्री और ग्लोइंग दिखें, तो जानिए हेयर सीरम का इस्तेमाल करने के कुछ जरूरी और असरदार टिप्स।

बालों की जरूरत के हिसाब से चुनें हेयर सीरम

हर किसी के बालों की बनावट अलग होती है, इसलिए सीरम भी उसी के अनुसार चुनना चाहिए। ड्राई या डैमेज्ड बालों के लिए क्रीम बेस्ड सीरम फायदेमंद होते हैं जो बालों को भरपूर नमी देते हैं। वहीं ऑयली स्कैल्प और थिन बालों के लिए लाइटवेट सीरम परफेक्ट हो सकता है। वहीं अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आप केराटिन और सिलिकन युक्त सीरम का इस्तेमाल बेहतर कर सकते हैं जो कलर को लॉक करने और बालों को रिपेयर करने में मदद करते हैं।

ये भी पढ़ें

Buttermilk For Hair Care: छाछ से पाएं नेचुरल शाइन और सॉफ्ट बाल
ब्यूटी टिप्स
hair care tips , healthy hair care, buttermilk for hair growth, buttermilk for hair , tips for heralthy hair,

कब लगाएं हेयर सीरम?

सीरम लगाने का सबसे सही समय होता है धोने के तुरंत बाद, जब बाल हल्के गीले हों। अगर बाल एकदम सूखे हों तो सीरम अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाता और अगर बहुत गीले हों तो सीरम पानी के साथ बह सकता है। इसके अलावा, हीट स्टाइलिंग (जैसे स्ट्रेटनिंग या कर्लिंग) से पहले भी सीरम लगाना चाहिए, ताकि बालों को हीट डैमेज से बचाया जा सके।

बालों की जड़ों में नहीं, लंबाई पर लगाएं

सीरम को सीधे स्कैल्प पर लगाना भारी भूल हो सकती है। ये सिर्फ बालों की लंबाई और सिरों पर लगाया जाना चाहिए। स्कैल्प पर लगाने से बाल जल्दी ऑयली और चिपचिपे हो सकते हैं, जिससे गंदगी भी जल्दी जमा होती है।

गंदे बालों पर सीरम लगाने से बचें

कई लोग बिना शैम्पू किए ही सीरम लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से बाल बेजान और गंदे दिख सकते हैं। सीरम हमेशा क्लीन बालों पर ही लगाना चाहिए, ताकि वह बालों को अंदर से पोषण और बाहर से शाइन दे सके।

सीरम लगाने का तरीका भी हो सही

सीरम को हाथों में लेकर पहले अच्छी तरह रगड़ें और फिर उंगलियों की मदद से बालों में नीचे की तरफ लगाएं। बालों को दो हिस्सों में बांटकर लगाने से हर स्ट्रैंड तक सीरम पहुंचता है और बेहतर रिजल्ट मिलता है।

कम सीरम, ज्यादा असर

सीरम एक प्रोटेक्टिव कोटिंग की तरह काम करता है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में लगाने से बाल भारी और चिपचिपे दिख सकते हैं। इसलिए बालों की लंबाई और मोटाई के अनुसार 2 से 3 बूंदें ही काफी होती हैं।

ये भी पढ़ें

Amla Hair Care Tips: मानसून में डैंड्रफ, हेयर फॉल और चिपचिपे स्कैल्प से पाना है छुटकारा, अपनाएं आंवला के 5 असरदार नुस्खे
ब्यूटी टिप्स
Homemade amla hair masks for strong hair फोटो सोर्स – Freepik

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

07 Aug 2025 01:43 pm

Published on:

07 Aug 2025 01:39 pm

Hindi News / Lifestyle News / Beauty Tips / Hair Serum Tips: बालों में हेयर सीरम कैसे लगाएं? फॉलो करें ये आसान और ट्रिक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.