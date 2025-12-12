Akhanda 2 X Review:’अखंडा 2′ में नंदमुरी बालकृष्ण का तांडव शुरू, देख कांप जाएंगे आप

Akhanda 2 (सोर्स: x)
Akhanda 2 X Review: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की मोस्ट अवेटेड एक्शन फिल्म 'अखंडा 2: थांडवम' विवादों के बाद आज, 12 दिसंबर को दुनिया भर के थिएटरों में बड़े पैमाने पर रिलीज हो गई है। निर्देशक बोयापति श्रीनु और बालकृष्ण की ये चौथी साथ वाली फिल्म है। बता दें, इस दमदार कॉम्बिनेशन को लेकर फैंस मे उत्साह देखने को मिला हैं। तो आइए जानते है इस फिल्म को देखने के बाद क्या रिएक्शन मिला…
सोशल मीडिया एक्स पर नेटिजन्स की शुरुआती रिएक्शन को देखकर ये साफ है कि फिल्म की ओपनिंग दमदार रही है और इस पर कई पॉजिटिव कमेंट्स आने शुरू हो गए है। एक यूजर्स ने लिखा, 'फिल्म की शुरुआत ही इतनी दमदार है कि थिएटर में तालियों और सीटियों की गूंज लगातार सुनाई दे रही है'। तो दूसरे यूजर ने बालकृष्ण की स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ करते हुए कहा, 'इस बार उनका अंदाज पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक, विकराल और स्ट्रॉग है, इस फिल्म को देखकर हमारे पैसे वसूल हुए।'
दरअसल, फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छा रिस्पॉस मिला है, इसकी ओपनिंग देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये कमाल कर सकती है।
इतना ही नहीं, एक्शन के दीवानों के लिए ये फिल्म किसी ट्रीट से कम नहीं है। दर्शकों का कहना है कि एक्शन कोरियोग्राफी पहले पार्ट की तुलना में कहीं ज्यादा तेज और क्रिस्प है। दरअसल, फिल्म में डायलॉग्स सरल रखे गए हैं लेकिन बालकृष्ण की हर सीन में जबरदस्त एनर्जी दिखाई गई है।
फिल्म 'अखंडा 2: थांडवम' को टेक्नोलॉजी के रूप से काफी मजबूत बताया जा रहा है। सिनेमैटोग्राफर सी रामप्रसाद के बेहतरीन कैमरा वर्क और थमन एस के एनर्जी से भरपूर बैकग्राउंड स्कोर (BGM) ने फिल्म की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा दिया है। साथ ही, एडिटिंग की जिम्मेदारी तम्मीराजू ने संभाली है, जबकि एएस प्रकाश ने फिल्म का शानदार प्रोडक्शन डिजाइन किया है।
बता दें, फिल्म में बालकृष्ण के अलावा हर्षाली मल्होत्रा, संयुक्ता मेनन, आदी पिनिसेट्टी और कबीर दुहन सिंह भी मेन रोल में हैं। विवादों के वजह से ये फिल्म 5 दिसंबर से टलकर 12 दिसंबर को रिलीज हुई ये मेगा-एक्शन फिल्म पहले ही वीकेंड में शानदार कमाई करने को तैयार है।
