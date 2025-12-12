Akhanda 2 X Review:’अखंडा 2′ में नंदमुरी बालकृष्ण का तांडव शुरू, देख कांप जाएंगे आप

सोशल मीडिया एक्स पर नेटिजन्स की शुरुआती रिएक्शन को देखकर ये साफ है कि फिल्म की ओपनिंग दमदार रही है और इस पर कई पॉजिटिव कमेंट्स आने शुरू हो गए है। एक यूजर्स ने लिखा, 'फिल्म की शुरुआत ही इतनी दमदार है कि थिएटर में तालियों और सीटियों की गूंज लगातार सुनाई दे रही है'। तो दूसरे यूजर ने बालकृष्ण की स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ करते हुए कहा, 'इस बार उनका अंदाज पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक, विकराल और स्ट्रॉग है, इस फिल्म को देखकर हमारे पैसे वसूल हुए।'