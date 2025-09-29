17 साल का लड़का और 14 साल की लड़की, इस फिल्म ने दिखाई थी किशोरावस्था के प्यार की सच्ची कहानी

Bobby: एक ड्रीम फिल्म, करोड़ों का कर्ज और हो गई फिल्म फ्लॉप, ये कहानी है बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की। राज कपूर वो एक्टर, निर्देशक, प्रोड्यूसर जिन्होंने एक से बढ़ कर एक सुपरहिट फिल्में दीं। मगर वो कहते हैं ना कि हर दिन एक सा नहीं होता। राज कपूर के साथ 1970 में उनकी एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिरी। फिल्म का नाम था 'मेरा नाम जोकर'। ये फिल्म राज कपूर साब के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और उस दौर के हिसाब से फिल्म का बजट (1 करोड़ से ज्यादा) भी बहुत ज्यादा था। फिल्म को इतना नुकसान हुआ कि राज साहब को अपना घर, और स्टूडियो तक गिरवी रखना पड़ा था।