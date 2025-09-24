इतना बड़ा स्टार, फिर भी इस फेमस एक्ट्रेस ने बोल्ड सीन करने से कर दिया था इंकार? जानें वजह

Bollywood Romantic Scene: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर ने चार दशकों से भी ज्यादा समय तक हिंदी सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनके अनेक किरदारों और शानदार अभिनय ने उन्हें हमेशा दर्शकों का चहेता बनाए रखा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो कम ही लोग जानते हैं। 1986 में फिल्म 'जांबाज' की शूटिंग के दौरान एक प्रमुख अभिनेत्री ने अनिल कपूर के साथ एक रोमांटिक सीन करने से मना कर दिया था।
ये घटना फिरोज खान के फार्महाउस के स्टेबल में घटित हुई थी। 'जांबाज' में अनिल कपूर और डिंपल कपाड़िया की जोड़ी ने पर्दे पर कमाल का जादू बिखेरा था और फिल्म भी सुपरहिट रही थी। फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। लेकिन शूटिंग के दौरान एक इन्टिमेट सीन की योजना थी, जिसके लिए दोनों कलाकार पूरी तरह तैयार थे। लेकिन जैसे ही अनिल कपूर ने सीन के लिए अपनी शर्ट उतारी, सेट का माहौल बदल गया। बताया जाता है कि डिंपल कपाड़िया अनिल कपूर के सीने पर मौजूद बालों को देखकर हैरान रह गईं और उन्होंने शूटिंग आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया।
बता दें कि कई कोशिशों के बाद भी डिंपल अपने फैसले पर अड़ी रहीं। फिरोज खान खुद डिंपल को समझाने आये और कई अनुरोधों के बाद आखिरकार डिंपल मान गईं। लेकिन उन्होंने अनिल कपूर को आसानी से नहीं छोड़ा और बाद में उन्हें "बाल की दुकान" कहकर खूब छेड़ा और उनको खूब चिढ़ाया।
ये वाकया 'जांबाज' फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए दिलचस्प कहानियों में से एक है। इस फिल्म में श्रीदेवी का कैमियो रोल था और "हर किसी को नहीं मिलता यहां प्यार जिंदगी में" जैसे यादगार गाने भी शामिल हैं। ये किस्सा अनिल कपूर और डिंपल कपाड़िया के बॉलीवुड करियर का एक मजेदार पहलू है जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। इससे ये साबित करता है कि बॉलीवुड की दुनिया सिर्फ ग्लैमर और रोमांस से ही नहीं, बल्कि कई अनोखे और मजेदार किस्सों से भी भरी हुई है।