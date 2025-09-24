इतना बड़ा स्टार, फिर भी इस फेमस एक्ट्रेस ने बोल्ड सीन करने से कर दिया था इंकार? जानें वजह

ये घटना फिरोज खान के फार्महाउस के स्टेबल में घटित हुई थी। 'जांबाज' में अनिल कपूर और डिंपल कपाड़िया की जोड़ी ने पर्दे पर कमाल का जादू बिखेरा था और फिल्म भी सुपरहिट रही थी। फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। लेकिन शूटिंग के दौरान एक इन्टिमेट सीन की योजना थी, जिसके लिए दोनों कलाकार पूरी तरह तैयार थे। लेकिन जैसे ही अनिल कपूर ने सीन के लिए अपनी शर्ट उतारी, सेट का माहौल बदल गया। बताया जाता है कि डिंपल कपाड़िया अनिल कपूर के सीने पर मौजूद बालों को देखकर हैरान रह गईं और उन्होंने शूटिंग आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया।