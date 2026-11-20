

प्रत्येक मोबाइल फोन का एक 15 अंकों का IMEI नंबर होता है।मोबाइल गुम या चोरी होने पर व्यक्ति CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज करता है।शिकायत सत्यापित होने के बाद मोबाइल का IMEI ब्लॉक कर दिया जाता है।

इसके बाद उस मोबाइल में दूसरा सिम डालने पर भी भारतीय मोबाइल नेटवर्क पर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यदि कोई उस मोबाइल को चालू करके इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो तकनीकी जानकारी के आधार पर पुलिस उसकी तलाश कर सकती है। मोबाइल बरामद होने पर उसे अनब्लॉक कराया जा सकता है।