8 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

महाराजगंज

महराजगंज: भारत-नेपाल सीमा पर तैनात SSB जवान ने खुद को गोली से उड़ाया, छुट्टी से लौटने के बाद से थे परेशान

महराजगंज में भारत-नेपाल सीमा पर तैनात SSB जवान मंजीत कुमार की मौत। खनुआ चौकी पर रात 1 बजे सर्विस राइफल से गोली चली, पुलिस जांच में जुटी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

महाराजगंज

image

Aman Pandey

Updated: 8 Nov 2026, 11:51 AM IST

मृतक जवान मंजीत कुमार की फाइल फोटो

उत्तर प्रदेश के महराजगंज में भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (SSB) के एक जवान ने ड्यूटी के दौरान अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान बिहार के औरंगाबाद जिले के जमहोर गांव निवासी मंजीत कुमार के रूप में हुई है। वह एसएसबी की 66वीं वाहिनी के खनुआ बॉर्डर आउट पोस्ट (BOP) पर तैनात थे। घटना शनिवार देर रात करीब दो बजे की है।

जानकारी के मुताबिक, मंजीत की ड्यूटी रात एक बजे से सुबह सात बजे तक थी। रात करीब दो बजे ड्यूटी कमांडर को वह अपनी निर्धारित जगह पर नहीं मिले। इसके बाद कैंप में सूचना दी गई और उनकी तलाश शुरू की गई। तलाशी के दौरान मंजीत कैंप की सीढ़ियों के नीचे सर्विस राइफल के साथ मृत अवस्था में मिले।

ढाई महीने पहले बड़े भाई की हुई थी मौत

जानकारी के मुताबिक, मंजीत कुमार तीन अक्टूबर को छुट्टी से लौटकर ड्यूटी पर आए थे। करीब ढाई महीने पहले उनके बड़े भाई की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से ही वह मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। हालांकि, आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। एसएसबी अधिकारियों ने घटना के सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है।

कानपुर में एक परिवार के 3 लोगों की मौत, सास-बहू और 20 दिन के पोते की जान गई

ये भी पढ़ें
kanpur roof collapse 3 dead

2014 में SSB में हुए थे भर्ती

मंजीत कुमार 23 जून 2014 को सशस्त्र सीमा बल में भर्ती हुए थे। वह मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले के जमहोर गांव के रहने वाले थे। उनके पिता सुरेश राम का भी पहले निधन हो चुका है। परिवार में उनकी मां नगिना देवी, दो भाई और एक बहन हैं। घटना की जानकारी एसएसबी की ओर से परिजनों को दे दी गई है।

पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की सूचना मिलने के बाद सोनौली के थाना प्रभारी और नौतनवा के क्षेत्राधिकारी खनुआ कैंप पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए। एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जवान की मौत को लेकर पुलिस और एसएसबी अपने-अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। फिलहाल अधिकारियों की जांच के बाद ही घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का पता चल सकेगा।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.