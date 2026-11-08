महराजगंज: भारत-नेपाल सीमा पर तैनात SSB जवान ने खुद को गोली से उड़ाया, छुट्टी से लौटने के बाद से थे परेशान

मृतक जवान मंजीत कुमार की फाइल फोटो
उत्तर प्रदेश के महराजगंज में भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (SSB) के एक जवान ने ड्यूटी के दौरान अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान बिहार के औरंगाबाद जिले के जमहोर गांव निवासी मंजीत कुमार के रूप में हुई है। वह एसएसबी की 66वीं वाहिनी के खनुआ बॉर्डर आउट पोस्ट (BOP) पर तैनात थे। घटना शनिवार देर रात करीब दो बजे की है।
जानकारी के मुताबिक, मंजीत की ड्यूटी रात एक बजे से सुबह सात बजे तक थी। रात करीब दो बजे ड्यूटी कमांडर को वह अपनी निर्धारित जगह पर नहीं मिले। इसके बाद कैंप में सूचना दी गई और उनकी तलाश शुरू की गई। तलाशी के दौरान मंजीत कैंप की सीढ़ियों के नीचे सर्विस राइफल के साथ मृत अवस्था में मिले।
जानकारी के मुताबिक, मंजीत कुमार तीन अक्टूबर को छुट्टी से लौटकर ड्यूटी पर आए थे। करीब ढाई महीने पहले उनके बड़े भाई की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से ही वह मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। हालांकि, आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। एसएसबी अधिकारियों ने घटना के सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है।
मंजीत कुमार 23 जून 2014 को सशस्त्र सीमा बल में भर्ती हुए थे। वह मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले के जमहोर गांव के रहने वाले थे। उनके पिता सुरेश राम का भी पहले निधन हो चुका है। परिवार में उनकी मां नगिना देवी, दो भाई और एक बहन हैं। घटना की जानकारी एसएसबी की ओर से परिजनों को दे दी गई है।
घटना की सूचना मिलने के बाद सोनौली के थाना प्रभारी और नौतनवा के क्षेत्राधिकारी खनुआ कैंप पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए। एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जवान की मौत को लेकर पुलिस और एसएसबी अपने-अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। फिलहाल अधिकारियों की जांच के बाद ही घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का पता चल सकेगा।
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