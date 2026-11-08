महराजगंज: भारत-नेपाल सीमा पर तैनात SSB जवान ने खुद को गोली से उड़ाया, छुट्टी से लौटने के बाद से थे परेशान

जानकारी के मुताबिक, मंजीत कुमार तीन अक्टूबर को छुट्टी से लौटकर ड्यूटी पर आए थे। करीब ढाई महीने पहले उनके बड़े भाई की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से ही वह मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। हालांकि, आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। एसएसबी अधिकारियों ने घटना के सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है।