यूपी STF के एनकाउंटर में शूटर की मौत (एक्स फोटो बंटी चौधरी)
Naseem Durrani Encounter: उत्तर प्रदेश STF ने बुलंदशहर में 50 हजार रुपये के इनामी शूटर नसीम दुर्रानी को एनकाउंटर में मार गिराया। दिल्ली में एक युवक की हत्या के चार दिन बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। गुरुवार रात सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में STF और दिल्ली पुलिस की टीम ने उसे घेर लिया। पुलिस के मुताबिक, नसीम ने बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से 15 से 20 राउंड गोलियां चलीं। जवाबी कार्रवाई में नसीम को गोली लगी। उसके सीने में दो गोलियां लगी थीं। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
नसीम दुर्रानी का इंस्टाग्राम बायो भी पुलिस की जांच में सामने आया है। उसने अपने प्रोफाइल में नाम 'बदनाम', पता 'तिहाड़ जेल' और काम 'मरने तक क्राइम करने का' लिखा था। इसके अलावा उसने 'नो लव, ओनली क्राइम' और खुद को 'किंग ऑफ मुस्तफाबाद' बताया था।
STF के मुताबिक, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 273 फॉलोअर्स और 32 पोस्ट थीं। इनमें कुछ वीडियो हुक्का पीते हुए और कुछ पुलिस के साथ पेशी पर ले जाते समय के हैं। अब पुलिस यह पता लगा रही है कि पुलिस कस्टडी और हथकड़ी में होने के बावजूद उसकी तस्वीरें और वीडियो किसने बनाए और अपलोड किए। कुछ तस्वीरों में आसपास पुलिसकर्मी भी नजर नहीं आ रहे हैं।
नोएडा STF के एडिशनल एसपी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि नसीम बाइक से भागने की कोशिश कर रहा था। STF और दिल्ली पुलिस को उसके बुलंदशहर में छिपे होने की सूचना मिली थी। टीम ने सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में उसकी घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर गोलियां चला दीं।
पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें नसीम को गोली लगी और वह जमीन पर गिर गया। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके से एक बाइक और .32 बोर की दो पिस्टल बरामद की गईं।
नसीम पर 16 नवंबर को दिल्ली के खजूरी खास थाना क्षेत्र के सोनिया विहार में समीर की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था। वारदात के बाद वह फरार हो गया था। पुलिस ने इलाके के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और क्राइम व FSL टीम ने मौके से सबूत जुटाए। जांच में नसीम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया था।
इससे पहले 26 मई 2026 को खजूरी खास इलाके में हुई फायरिंग में राजा मेवाती की मौत हो गई थी। पुलिस जांच में नसीम उर्फ रिजवान को इस मामले का मुख्य शूटर बताया गया था।
STF के एडिशनल एसपी राजकुमार मिश्रा के मुताबिक, 2025 में नसीम ने गाजियाबाद के लोनी में एक महिला पर फायरिंग की थी। महिला को गोली लगी थी, लेकिन इलाज के दौरान उसकी जान बच गई। इसी मामले में गाजियाबाद पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। नसीम मूल रूप से दिल्ली के न्यू मुस्तफाबाद के राजीव गांधी नगर का रहने वाला था। उसके पिता का नाम इस्लामुद्दीन उर्फ बुधु था। परिवार में मां नफीसा, पत्नी जेबा और तीन बहनें रुबीना, रानी और जीनत हैं।
पुलिस के मुताबिक, नसीम का नाम साल 2010 से आपराधिक मामलों में सामने आता रहा था। उसके खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इनमें हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट और पुलिस पर हमले के मामले शामिल थे। कुल 26 मुकदमों का भी जिक्र किया गया है, जिनमें चार हत्या के मामले बताए गए हैं।
नसीम के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के संपर्क में रहने की बात भी सामने आई थी। आरोप है कि 2017 में छोटा शकील ने उसे तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन की हत्या की सुपारी दी थी। उस पर पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी था।
नसीम से दो दिन पहले अंबेडकरनगर में सुपारी किलर वाहिद अंसारी एनकाउंटर में मारा गया था। पुलिस के मुताबिक, वाहिद पैसे लेकर हत्याएं करता था और पूर्वांचल में हथियारों की सप्लाई से भी जुड़ा था। मंगलवार रात पुलिस की घेराबंदी के दौरान उसने फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में उसे सीने और पैर में चार गोलियां लगी थीं। इस मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी घायल हुए थे। एसपी प्राची सिंह की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगी थी, जिससे वह बच गईं।
राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2017 से अक्टूबर 2025 तक यूपी पुलिस ने 266 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया। इस अवधि में 16 हजार से अधिक पुलिस मुठभेड़ हुईं, 31 हजार से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए गए और 10 हजार से अधिक को गोली लगी।
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