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बुलंदशहर

बुलंदशहर में आकाश आनंद की चुनावी रैली आज: अनूपशहर और शिकारपुर के प्रत्याशियों का करेंगे ऐलान

बुलंदशहर में आकाश आनंद की रैली ता दें कि 3 सितंबर को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पद से हटाए जाने के 22 दिन बाद 2 अक्टूबर को आकाश आनंद ने बसपा सुप्रीमो मायावती से माफी मांगी ली थी। जिसके बाद मायावती ने उन्हें फिर से राष्ट्रीय संयोजक बना दिया था।
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बुलंदशहर

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Ankit Sai

Updated: 28 Oct 2026, 1:47 PM IST

Akash anand

आकाश आनंद। PC: @AnandAkash_BSP "X"

बुलंदशहर में आकाश आनंद की रैली है इस दौरान आकाश यहां अनूपशहर विधानसभा से भाजपा के ब्लॉक प्रमुख मनोज प्रधान को प्रत्याशी घोषित करेंगे। इसके अलावा शिकारपुर से रालोद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुकेश प्रमुख को अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे। बता दें कि 3 सितंबर को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पद से हटाए जाने के 22 दिन बाद 2 अक्टूबर को आकाश आनंद ने बसपा सुप्रीमो मायावती से माफी मांगी ली थी। जिसके बाद मायावती ने उन्हें फिर से राष्ट्रीय संयोजक बना दिया था।

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28 Oct 2026, 1:47 PM IST

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