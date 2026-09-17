बुलंदशहर में किसान की धारदार हथियार से हत्या, सड़क पर पड़ा मिला शव, एक पैर भी कटा मिला

रानाइच निवासी लालाराम पुत्र मानिक चंद खेती करते थे। ग्रामीणों के मुताबिक उनके पास करीब 20 बीघा जमीन थी, जिसमें से कुछ जमीन वह बेच चुके थे। बुधवार रात वह पत्नी और बच्चों के साथ घर में सोए थे। गुरुवार सुबह करीब 4:30 बजे घर के पास गली में उनका शव पड़ा मिला। शव की हालत देखकर परिजनों में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की। शव के पास एक पैर कटा हुआ मिला, जबकि सिर पर भी धारदार हथियार से वार के निशान बताए गए हैं।