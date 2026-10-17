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बुलंदशहर

छठ भवानी शोभायात्रा में खूनी खेल, हनी चौधरी की हत्या से बुलंदशहर में तनाव; गांव से उमड़ी भीड़

छठ भवानी की शोभायात्रा के बीच बुलंदशहर में शुक्रवार रात हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के देवीपुरा मोहल्ले में 21 वर्षीय हनी चौधरी पर हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के गांव मौसमगढ़ से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। स्थिति को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा।
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बुलंदशहर

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Aman Pandey

Oct 17, 2026

youth murdered in nishatpura in bhopal

बुलंदशहर: छठ भवानी की शोभायात्रा के बीच बुलंदशहर में शुक्रवार रात हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के देवीपुरा मोहल्ले में 21 वर्षीय हनी चौधरी पर हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के गांव मौसमगढ़ से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। स्थिति को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा।

भीड़ के बीच हमलावरों ने बनाया निशाना

वारदात शुक्रवार रात करीब साढ़े दस बजे की है। उस समय देवीपुरा मोहल्ले में छठ भवानी की शोभायात्रा निकल रही थी। श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच भंगीवाली गली में हनी चौधरी पर हमला किया गया। बताया गया कि हमलावरों ने उसे घेरकर चाकू से कई वार किए। इस दौरान उसके दो साथियों के साथ भी मारपीट की गई।

हमले के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल हनी को अस्पताल भिजवाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

मौसमगढ़ से घटनास्थल तक पहुंच गए ग्रामीण

हनी की पहचान कोतवाली देहात क्षेत्र के मौसमगढ़ गांव निवासी के रूप में हुई है। उसके चाचा लाला चौधरी गांव के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। युवक की मौत की खबर गांव पहुंचने पर परिवार में मातम छा गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी।

नगर कोतवाली के अलावा आसपास के थानों की पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देवीपुरा सहित आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई है।

CCTV फुटेज से हमलावरों की पहचान करने में जुटी पुलिस

हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस पुरानी रंजिश समेत दूसरे संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से हमलावरों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल, पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है।

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Updated on:

17 Oct 2026 01:00 am

Published on:

17 Oct 2026 12:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / छठ भवानी शोभायात्रा में खूनी खेल, हनी चौधरी की हत्या से बुलंदशहर में तनाव; गांव से उमड़ी भीड़

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