छठ भवानी शोभायात्रा में खूनी खेल, हनी चौधरी की हत्या से बुलंदशहर में तनाव; गांव से उमड़ी भीड़

छठ भवानी की शोभायात्रा के बीच बुलंदशहर में शुक्रवार रात हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के देवीपुरा मोहल्ले में 21 वर्षीय हनी चौधरी पर हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के गांव मौसमगढ़ से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। स्थिति को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा।

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