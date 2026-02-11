राजपाल यादव के भाई का बड़ा बयान आया सामने, बोले- 19 फरवरी को घर में शादी हैं और भाई…

जेल जाने की खबरों के बीच यह भी कहा गया कि राजपाल के घर पर सन्नाटा और मायूसी छाई है। इस पर श्रीपाल भड़कते हुए बोले, "पता नहीं कौन सा पत्रकार मायूसी देख गया। हमारे घर में बिटिया (राजपाल की भतीजी) की शादी है। घर पर 50-50 मजदूर काम कर रहे हैं, पूरी तैयारी चल रही है। दोपहर में मजदूर खाना खाने गए होंगे, तो किसी ने खाली घर की फोटो खींचकर उसे मायूसी का नाम दे दिया।"



19 फरवरी को घर में शादी है और परिवार को पूरा यकीन है कि राजपाल जल्द बाहर आएंगे। श्रीपाल ने कहा कि राजपाल ही शादी के मुख्य आकर्षण हैं और उनके बिना जश्न अधूरा है, इसलिए पूरा परिवार भगवान से प्रार्थना कर रहा है।