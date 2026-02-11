सनातन संस्कारों और हिंदू रीति-रिवाज की परवरिश पर, निक जोनस का ऐसा बड़ा बयान हुआ वायरल

उन्होंने आगे शेयर किया कि उनका और प्रियंका का सपना हमेशा एक बड़ा परिवार बनाने का रहा है। भारत की अपनी पहली यात्रा को याद करते हुए निक ने कहा, "भारत में बिताया गया समय मेरे लिए जादुई था। मुझे प्रियंका के परिवार और दोस्तों के साथ जुड़ने और भारतीय संस्कृति को समझने का मौका मिला। Indian त्योहार और परंपराएं मेरी पसंदीदा बन गई हैं।" साथ ही, निक ने ये भी कहा कि हिंदू धर्म ने उनकी आध्यात्मिक सोच को बेहद प्रभावित किया है। उन्होंने कहा, "मैंने हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखा है। ये बहुत गहरा और सुंदर धार्मिक दर्शन है, जिसमें कर्म का महत्व है और दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना सिखाता है जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ किया जाए।"