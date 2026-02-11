तिहाड़ में राजपाल यादव, लेकिन निशाने पर नवाजुद्दीन! वायरल वीडियो छिड़ी बहस

राजपाल यादव की हालत देखकर कई बॉलीवुड सितारों ने उनकी मदद के लिए आगे आने का फैसला किया है। इनमें गुरमीत चौधरी और सोनू सूद जैसी बड़ी शख्सियतें शामिल हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी मदद का सपोर्ट किया। लेकिन खबरों में एक और नाम भी चर्चा का विषय बना है, वो हैं एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दरअसल, नवाजुद्दीन का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कपिल शर्मा के शो पर वे बताते हैं कि जब वे और कई अन्य स्टार्स संघर्ष कर रहे थे, तब वे हमेशा राजपाल यादव के घर इकठ्ठा होकर खाना खाते थे। नवाजुद्दीन ने कहा था कि राजपाल यादव को उस समय काम सबसे ज्यादा मिलता था और उनके घर खाना खिलाने का इंतजाम चलता रहता था। उस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने इस बार उन्हें निशाने पर ले लिया है।