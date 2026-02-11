तिहाड़ में राजपाल यादव, लेकिन निशाने पर नवाजुद्दीन! वायरल वीडियो छिड़ी बहस

राजपाल यादव (सोर्स: X)
Rajpal Yadav Check Bounce Case: 25 सालों से दर्शकों के दिलों पर अपनी कॉमेडी से राज करने वाले एक्टर राजपाल यादव इन दिनों 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में हैं। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जहां राजपाल यादव इमोशनल होकर अदालत में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वो अकेले इस मुश्किल समय से गुजर रहे हैं।
राजपाल यादव की हालत देखकर कई बॉलीवुड सितारों ने उनकी मदद के लिए आगे आने का फैसला किया है। इनमें गुरमीत चौधरी और सोनू सूद जैसी बड़ी शख्सियतें शामिल हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी मदद का सपोर्ट किया। लेकिन खबरों में एक और नाम भी चर्चा का विषय बना है, वो हैं एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दरअसल, नवाजुद्दीन का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कपिल शर्मा के शो पर वे बताते हैं कि जब वे और कई अन्य स्टार्स संघर्ष कर रहे थे, तब वे हमेशा राजपाल यादव के घर इकठ्ठा होकर खाना खाते थे। नवाजुद्दीन ने कहा था कि राजपाल यादव को उस समय काम सबसे ज्यादा मिलता था और उनके घर खाना खिलाने का इंतजाम चलता रहता था। उस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने इस बार उन्हें निशाने पर ले लिया है।
इतना ही नहीं, यूजर्स का कहना है कि जबकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास आज काफी सोर्स हैं, फिर भी वे राजपाल यादव की इस मुश्किल घड़ी में मदद के लिए सामने नहीं आए। एक यूजर ने लिखा, "नवाजुद्दीन के पास इच्छाशक्ति और पैसे दोनो हैं, फिर भी वे क्यों मदद नहीं कर रहे?" तो वहीं दूसरे यूजर ने सवाल उठाया कि मनोज बाजपेयी भी मदद के लिए क्यों नहीं आगे आए, जबकि वे भी संघर्ष के दिनों में राजपाल यादव के घर खाते थे, रहते थे। एक और यूजर ने कहा कि नवाजुद्दीन केवल ज्ञान बांट रहे हैं, जबकि उन्हें राजपाल यादव के साथ अपनी एकजुटता दिखानी चाहिए। इसके विपरीत, सोनू सूद ने बिना कोई बयान दिए मदद के लिए कदम बढ़ाया है, जो काबिले तारीफ है।
बता दें, राजपाल यादव की मुश्किलों को देख बॉलीवुड जगत में कम-से-कम कुछ स्टार्स द्वारा मदद करने का उदाहरण तो देखने को मिला है, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए ये सवाल बन गया है कि क्या वे अपने पुराने दोस्त की इस परिस्थिति में मदद करेंगे या फिर केवल बातें करते रहेंगे। हालांकि, इस घड़ी में उम्मीद की जा रही है कि राजपाल यादव के पुराने सहयोगी आगे आएं और इस समय में उनका साथ दें, क्योंकि दोस्ती और इंसानियत ही ऐसी कठिनाइयों में दिखती है। दरअसल, राजपाल यादव के सपोर्ट में और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर बनी बहस सोशल मीडिया पर जारी है और फैंस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा।
