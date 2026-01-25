सांप्रदायिक भेदभाव विवाद पर अरुण गोविल और रहमान आए आमने-सामने, बोले- पता है शाहरुख, सलमान कैसे बने स्टार…

एआर रहमान ने 'बीबीसी एशियन नेटवर्क' को दिए इंटरव्यू में बताया था कि आजकल उन लोगों के हाथों में फैसले लेने की ताकत दी जा रही है जो खुद क्रिएटिव नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें ऐसी बातें सुनने में आई हैं कि कहीं न कहीं उनके धर्म की वजह से उन्हें काम देने में आनाकानी की जा रही है। बता दें, बयान पर विवाद बढ़ता देख एआर रहमान ने बाद में सफाई भी पेश की है। उन्होंने कहा कि उनका संगीत भारत की हर संस्कृति और धर्म से जुड़ा है और वे कभी किसी की इमोशमल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते।