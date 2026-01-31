धोखाधड़ी के आरोपों के बीच पलाश मुच्छल ने दी बड़ी जानकारी, पोस्ट में लिखा- डे 1

शुक्रवार रात पलाश मुच्छल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर की। यह तस्वीर शूटिंग सेट की थी। इसमें पलाश हाथ में कैमरा थामे नजर आ रहे हैं और उनके पीछे पूरी क्रू टीम मौजूद है। फोटो के साथ उन्होंने लिखा, 'पहला दिन।' माना जा रहा है कि यह वही फिल्म है जिसका ऐलान उन्होंने कुछ समय पहले एक्टर श्रेयस तलपड़े के साथ किया था। पलाश इससे पहले 'अर्ध' और 'काम चालू है' जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं, जिनमें राजपाल यादव लीड रोल में थे। इससे पलाश के फैंस बेहद खुश हो रहे हैं और उन्हें ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।