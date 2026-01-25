Ex मंगेतर स्मृति मंधाना के दोस्त पर पलाश मुच्छल का पलटवार, भेजा 10 करोड़ का नोटिस, आरोपों को बताया झूठा

बता दें, विज्ञान माने, जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं उन्होंने हाल ही में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि पलाश ने एक फिल्म के नाम पर उनसे 40 लाख रुपये लिए और वापस नहीं किए। इसके साथ ही उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ पलाश के रिश्ते को लेकर भी कई निजी और आपत्तिजनक खुलासे किए थे। विज्ञान का कहना था कि पलाश को धोखा देते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद मंधाना परिवार ने शादी तोड़ दी।