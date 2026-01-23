23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बॉलीवुड

पलाश मुच्छल का 40 लाख की धोखाधड़ी पर फूटा गुस्सा, लिखा- मेरे खिलाफ साजिश हुई…

Palash Muchhal Post On 40 lakh Cheating Case: पलाश मुच्छल का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। उन पर 40 लाख रुपये लेकर फिल्म न बनाने का आरोप लगा है। इसी पर पलाश मुच्छल का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने इस मामले पर पोस्ट शेयर किया है।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 23, 2026

Palash Muchhal angry On cheating of 40 lakh said this claims against me baseless and factually incorrect

पलाश मुच्छल ने किया पोस्ट

Palash Muchhal Post: जब से पलाश मुच्छल की शादी स्मृति मंधाना से टूटी हैं उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। पहले उन पर अपनी मंगेतर को धोखा देने के आरोप लगे थे, साथ ही एक लड़की संग बातचीत के स्क्रीनशॉट भी वायरल हुए थे। वहीं, शादी टूटने के बाद पलाश जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और हाल ही में उन्होंने अपनी एक फिल्म भी श्रेयस तलपड़े के साथ अनाउंस की थी। इसी बीच निर्माता विद्यान माने ने उन पर 40 लाख रुपये लेकर फिल्म न बनाने का केस दर्ज कराया है। इस खबर के बाद पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था। अब उसी पर पलाश मुच्छल ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने जो लिखा उसे एक चेतावनी माना जा रहा है।

पलाश मुच्छल ने 40 लाख के आरोपों को बताया गलत (Palash Muchhal Post On cheating of 40 lakh)

पलाश मुच्छल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी वाली खबर को लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, "सांगली के विद्यान माने ने जो सोशल मीडिया पर मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं मैं उनके संबंध में ये कहना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ ये दावे पूरी तरह से बेबुनियाद और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।"

पलाश मुच्छल ने आगे लिखा, "ये आरोप मेरी प्रतिष्ठा को खराब करने की साजिश की गई है और सभी आरोप गलत इरादे से लगाए गए हैं। इन्हें बिना चुनौती के नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे वकील, श्रेयांश मिथाने, सभी कानूनी जांच कर रहे हैं और इस मामले से उचित कानूनी चैनलों के माध्यम से सख्ती से निपटा जाएगा।"

पलाश मुच्छल और स्मृति की होने वाली थी शादी (Palash Muchhal and Smriti Mandhana)

बता दें, पलाश मुच्छल बॉलीवुड की फेमस सिंगर पलक मुच्छल के भाई हैं और वह खुद एक म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हैं। पिछले साल 23 नवंबर को पलाश और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी होने वाली थी। सगाई से लेकर मेहंदी सब कुछ हो चुका था, लेकिन अचानक शादी रद्द हो गई और फिर खबर आई कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया है, जिस वजह से पहले स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आया और फिर खुद स्मृति ने इस शादी को खत्म कर दिया। 

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पलाश मुच्छल का 40 लाख की धोखाधड़ी पर फूटा गुस्सा, लिखा- मेरे खिलाफ साजिश हुई…

