पलाश मुच्छल का 40 लाख की धोखाधड़ी पर फूटा गुस्सा, लिखा- मेरे खिलाफ साजिश हुई…

Palash Muchhal Post: जब से पलाश मुच्छल की शादी स्मृति मंधाना से टूटी हैं उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। पहले उन पर अपनी मंगेतर को धोखा देने के आरोप लगे थे, साथ ही एक लड़की संग बातचीत के स्क्रीनशॉट भी वायरल हुए थे। वहीं, शादी टूटने के बाद पलाश जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और हाल ही में उन्होंने अपनी एक फिल्म भी श्रेयस तलपड़े के साथ अनाउंस की थी। इसी बीच निर्माता विद्यान माने ने उन पर 40 लाख रुपये लेकर फिल्म न बनाने का केस दर्ज कराया है। इस खबर के बाद पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था। अब उसी पर पलाश मुच्छल ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने जो लिखा उसे एक चेतावनी माना जा रहा है।