दूसरी महिला संग पकड़े थे पलाश मुच्छल… फिर स्मृति मंधाना की टीम ने की थी पिटाई, ऐसे खुला बड़ा राज

सांगली के रहने वाले 34 साल के एक्टर विद्यान माने ने 'एचटी सिटी' से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि वह स्मृति और पलाश की शादी की तैयारियों का हिस्सा थे। विद्यान ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा, "पलाश को एक दूसरी महिला के साथ बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़ा गया था। वह मंजर बेहद खौफनाक था। इसके बाद गुस्से में आकर स्मृति मंधाना की टीम ने पलाश मुच्छल की जमकर पिटाई भी की थी।" विद्यान ने यहां तक कह दिया कि पलाश का पूरा परिवार ही "चिंदी चोर" है।