रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर पर अंधाधुंध फायरिंग, बाल-बाल बचे डायरेक्टर

वर्क फ्रंट की बात करें तो रोहित शेट्टी इन दिनों मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश मरिया (Rakesh Maria Film) की बायोपिक पर काम कर रहे हैं, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। रोहित शेट्टी हाल ही में गणतंत्र दिवस की परेड में मुंबई पुलिस के साथ नजर आए थे। इसके अलावा, वह फरवरी से अजय देवगन के साथ अपनी मशहूर फ्रेंचाइजी 'गोलमाल' की अगली फिल्म की शूटिंग शुरू करने की तैयारी में थे। रोहित न केवल फिल्मों बल्कि टीवी रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' के होस्ट के रूप में भी बेहद लोकप्रिय हैं।