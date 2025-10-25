‘सलमान भाई तो चप्पल फेंक कर मारेंगे’, गॉसिप क्वीन राखी सावंत ने क्यों बोल दी इतनी बड़ी बात

Rakhi Sawant: एक्ट्रेस और डांसर राखी सावंत आये दिन एपीआई सोशल मीडिया पोस्ट्स और वीडियो को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। जब बात आती है सलमान खान और उनकी मजबूत बॉन्डिंग की तो उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राखी सावंत अकसर ये बात बोलती हैं कि सलमान खान ने हमेशा उनकी मदद की है। अब खबर ये आ रही है कि अपने नए म्यूजिक वीडियो को प्रमोट करने के लिए राखी सावंत बिग बॉस 19 में सलमान खान के साथ नजर आएंगी। जानकारी के लिए बता दें कि राखी सावंत के इस म्यूजिक वीडियो में काफी बोल्ड और किसिंग सीन्स हैं। वहीं, राखी सावंत ने ये भी कहा है कि अगर सलमान खान ने ये किसिंग सीन्स देखे तो वो चप्पल फेंक कर मारेंगे।