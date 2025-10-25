‘सलमान भाई तो चप्पल फेंक कर मारेंगे’, गॉसिप क्वीन राखी सावंत ने क्यों बोल दी इतनी बड़ी बात

राखी सावंत और सलमान खान की फोटोज। (फोटो सोर्स: rakhisawant2511 and IMDb)
Rakhi Sawant: एक्ट्रेस और डांसर राखी सावंत आये दिन एपीआई सोशल मीडिया पोस्ट्स और वीडियो को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। जब बात आती है सलमान खान और उनकी मजबूत बॉन्डिंग की तो उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राखी सावंत अकसर ये बात बोलती हैं कि सलमान खान ने हमेशा उनकी मदद की है। अब खबर ये आ रही है कि अपने नए म्यूजिक वीडियो को प्रमोट करने के लिए राखी सावंत बिग बॉस 19 में सलमान खान के साथ नजर आएंगी। जानकारी के लिए बता दें कि राखी सावंत के इस म्यूजिक वीडियो में काफी बोल्ड और किसिंग सीन्स हैं। वहीं, राखी सावंत ने ये भी कहा है कि अगर सलमान खान ने ये किसिंग सीन्स देखे तो वो चप्पल फेंक कर मारेंगे।
हिंदी रश के साथ बात करते हुए राखी सावंत ने अपने और सलमान खान के बॉन्ड को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि भगवान के बाद उनके लिए कोई है तो वो सलमान खान ही हैं। भाई जान ने उनकी बहुत मदद की है।
इसके बाद राखी ने कहा कि सबको पता है कि सलमान खान किसिंग सीन्स पसंद नहीं करते हैं। और जब वो ये वीडियो देखेंगे तो क्या कहेंगे?
Bigg Boss 19 में म्यूजिक वीडियो को प्रमोट करने को लेकर राखी सावंत ने कहा कि सबको पता है कि सलमान खान किसिंग सीन्स पसंद नहीं करते हैं। और जब वो ये वीडियो देखेंगे तो "वो तो मुझे डांटेंगे, सलमान भाई तो चप्पल फेंक कर मारेंगे। और अगर गलती से सलमान भाई ने ये गाना देख भी लिया तो वो चप्पल फेंक कर मारेंगे। डर तो बहुत लग रहा है।"
राखी सावंत ने बताया कि वो बिग बॉस 19 में अपने गाने के प्रमोशन के लिए जाएंगी। और इसके लिए उन्होंने डायरेक्टर से भी कहा है कि बिग बॉस में जो गाना चलाना है, उसमें किसिंग सीन्स काट देना। सलमान खान को ये सब पसंद नहीं है। इसके साथ ही राखी सावंत ने कहा कि वो बिग बॉस में गाने के प्रमोशन के लिए 200 करोड़ की साड़ी पहनकर जाएंगी। उनकी इस साड़ी पर असली सोने के तार होंगे और सलमान खान के शो में जाने के लिए उन्होंने वो साड़ी खास बनवाई है।
