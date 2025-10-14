Bigg Boss 19: अमाल मलिक का फूटा गुस्सा, बोले- जब तक फरहाना माफी नहीं मांगेगी…

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस’ के घर में एक बार फिर आक्रोश देखने को मिला है। बर्तन धोने को लेकर आपस में दो कंटेस्टेंट भीड़ गए। फरहाना भट्ट और अमाल मलिक ने एक-दूसरे को खूब सुनाया। मामला इतना बढ़ गया कि अमाल मलिक ने यह भी कह दिया कि जब तक फरहाना माफी नहीं मांगेगी, तब तक वह बर्तन धोने की ड्यूटी नहीं निभाएंगे।