Bigg Boss 19: अमाल मलिक का फूटा गुस्सा, बोले- जब तक फरहाना माफी नहीं मांगेगी…

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ में फिर बढ़ा घर का तनाव। फरहाना भट्ट और अमाल मलिक के बीच छिड़ी जुबानी जंग। जानिए किस बात की है दिक्कत?

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 14, 2025

Bigg Boss 19 Latest Updates

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट अपडेट। फोटो में फरहाना भट्ट और अमाल मलिक। इमेज सोर्स: कलर्स इंस्टाग्राम

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस’ के घर में एक बार फिर आक्रोश देखने को मिला है। बर्तन धोने को लेकर आपस में दो कंटेस्टेंट भीड़ गए। फरहाना भट्ट और अमाल मलिक ने एक-दूसरे को खूब सुनाया। मामला इतना बढ़ गया कि अमाल मलिक ने यह भी कह दिया कि जब तक फरहाना माफी नहीं मांगेगी, तब तक वह बर्तन धोने की ड्यूटी नहीं निभाएंगे।

कैसे शुरू हुआ विवाद?

कलर्स चैनल ने इंस्टाग्राम पर नया प्रोमो शेयर किया है, जिसमें अमाल और फरहाना किचन में भिड़ते नजर आ रहे हैं। इसे शेयर करते हुए लिखा गया, "फरहाना और अमाल के बीच बर्तन धोने पर होगा घर में बवाल।"

इस प्रोमो वीडियो में फरहाना बर्तन धो रहे अमाल मलिक को एक अतिरिक्त बर्तन देती दिखाई देती हैं। इस पर अमाल कहते हैं कि इसको पहले ही खाली कर देना चाहिए था। फरहाना कहती हैं कि वह भूल गई थीं।

इस पर अमाल मलिक कहते हैं, "मत भूला करो।"

फिर फरहाना कहती हैं कि वह बर्तन धो देती हैं, तो अमाल उन्हें ऐसा नहीं करने को कहते हैं। इस बीच कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद फरहाना से कहती हैं कि जब अमाल बर्तन धो रहा हो तो उसे परेशान न करें।

इसके बाद फरहाना भड़क जाती हैं और अमाल को खरी-खोटी सुनाने लगती हैं। वह कहती हैं कि अमाल को रसोई का काम छोड़ देना चाहिए। इस पर अमाल कहते हैं, "मुझे लगा कि तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें इज्जत से मदद करने को पूछा।"

तब फरहाना ने कहा, "मुझे इतना सम्मान मत दो।"

फिर अमाल मलिक कहते हैं, "जब तुम्हारी गलती है तो मैं क्यों सुनूं? अगर तुम दूसरों का सम्मान करोगी तो तुम्हें इज्जत मिलेगी।"

फरहाना उन्हें निकलने को कहती हैं। इस पर अमाल भड़क जाते हैं और कहते हैं, "इस घर में अगर कोई 'निकल' कहेगा तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा।"

इसके बाद अमाल मलिक, घर की कैप्टन नेहल चुडासमा से कहते हैं, "अगर आप फरहाना से माफी मांगने के लिए नहीं कहेंगे तो बर्तन धोने की ड्यूटी मैं नहीं करूंगा।"
जिस पर फरहाना कहती हैं, "माफी मांगेगी मेरी जूती।"

Published on:

14 Oct 2025 08:06 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / Bigg Boss 19: अमाल मलिक का फूटा गुस्सा, बोले- जब तक फरहाना माफी नहीं मांगेगी…

