वो एक्टर जो करता था अपने सुपरस्टार पिता से नफरत, वजह का किया खुलासा, अब बचपन की फोटो हुई वायरल

जावेद जाफरी ने किया पिता को लेकर बड़ा खुलासा
Jaaved Jaaferi: बॉलीवुड सेलेब्स की बचपन की तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जिन्हें देखकर फैंस काफी उत्साहित हो जाते हैं। इन दिनों एक और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर इंटरनेट पर छाई हुई है, जिसमें एक किशोर लड़का दिख रहा है। यह लड़का आज बॉलीवुड का एक जाने-माने एक्टर के साथ-साथ एक शानदार कॉमेडियन और डांसर भी बन गया है। क्या आप इन्हें पहचान पाए? ये वही हैं जो अपने पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे...
तस्वीर में दिख रहा बच्चा कोई और नहीं, बल्कि फेमस एक्टर जावेद जाफरी हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एक खास पहचान है। उन्हें टीवी के फेमस डांस रियलिटी शो "बूगी वूगी" में जज के रूप में काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। जावेद जाफरी ने फिल्म "मेरी जंग" से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि जावेद जाफरी मशहूर अभिनेता जगदीप के बेटे हैं। जावेद जाफरी और उनके रिश्ते शुरुआत में ज्यादा अच्छे नहीं रहे थे, क्योंकि एक्टर अपने पिता की शराब पीने और जुआ खेलने की आदतों से काफी परेशान थे और यही वजह थी कि वह उनसे नफरत करने लगे थे। बाद में समय के साथ दोनों के रिश्ते में सुधार आ गया था।
जावेद जाफरी की निजी जिंदगी की बात करें तो, उनकी पहली शादी फेमस पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार जो ऋषि कपूर के साथ फिल्म 'हिना' में नजर आई थीं उनसे हुई थी, लेकिन दोनों का रिश्ता सिर्फ एक साल ही चल पाया और फिर तलाक हो गया। बाद में जेबा ने अदनान सामी से शादी कर ली थी।
जावेद जाफरी ने बाद में हबीबा जाफरी से शादी की और अपना घर बसाया। आज उनके बेटे मीजान जाफरी भी बॉलीवुड में नाम कमा रहे हैं। उन्हें हाल ही में रिलीज हुई फिल्म "दे दे प्यार दे 2" में भी देखा जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग