वो एक्टर जो करता था अपने सुपरस्टार पिता से नफरत, वजह का किया खुलासा, अब बचपन की फोटो हुई वायरल

तस्वीर में दिख रहा बच्चा कोई और नहीं, बल्कि फेमस एक्टर जावेद जाफरी हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एक खास पहचान है। उन्हें टीवी के फेमस डांस रियलिटी शो "बूगी वूगी" में जज के रूप में काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। जावेद जाफरी ने फिल्म "मेरी जंग" से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि जावेद जाफरी मशहूर अभिनेता जगदीप के बेटे हैं। जावेद जाफरी और उनके रिश्ते शुरुआत में ज्यादा अच्छे नहीं रहे थे, क्योंकि एक्टर अपने पिता की शराब पीने और जुआ खेलने की आदतों से काफी परेशान थे और यही वजह थी कि वह उनसे नफरत करने लगे थे। बाद में समय के साथ दोनों के रिश्ते में सुधार आ गया था।