वो एक्टर जो करता था अपने सुपरस्टार पिता से नफरत, वजह का किया खुलासा, अब बचपन की फोटो हुई वायरल

Bollywood Actor: बॉलीवुड में नाम कमाने वाले एक्टर की पुरानी तस्वीर सामने आई जो कोई पहचान नहीं पाया। ये वही एक्टर हैं जिनके पिता खुद सुपरस्टार रहे हैं, लेकिन दोनों का रिश्ता हमेशा नफरत भरा रहा है। एक्टर अपने पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 18, 2025

Jaaved Jaaferi hated father superstar Jagdeep actor married top Pakistani actress now big reveals on life

जावेद जाफरी ने किया पिता को लेकर बड़ा खुलासा

Jaaved Jaaferi: बॉलीवुड सेलेब्स की बचपन की तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जिन्हें देखकर फैंस काफी उत्साहित हो जाते हैं। इन दिनों एक और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर इंटरनेट पर छाई हुई है, जिसमें एक किशोर लड़का दिख रहा है। यह लड़का आज बॉलीवुड का एक जाने-माने एक्टर के साथ-साथ एक शानदार कॉमेडियन और डांसर भी बन गया है। क्या आप इन्हें पहचान पाए? ये वही हैं जो अपने पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे...

फोटो में हैं बचपन के जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi Father Jagdeep)

तस्वीर में दिख रहा बच्चा कोई और नहीं, बल्कि फेमस एक्टर जावेद जाफरी हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एक खास पहचान है। उन्हें टीवी के फेमस डांस रियलिटी शो "बूगी वूगी" में जज के रूप में काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। जावेद जाफरी ने फिल्म "मेरी जंग" से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि जावेद जाफरी मशहूर अभिनेता जगदीप के बेटे हैं। जावेद जाफरी और उनके रिश्ते शुरुआत में ज्यादा अच्छे नहीं रहे थे, क्योंकि एक्टर अपने पिता की शराब पीने और जुआ खेलने की आदतों से काफी परेशान थे और यही वजह थी कि वह उनसे नफरत करने लगे थे। बाद में समय के साथ दोनों के रिश्ते में सुधार आ गया था।

जावेद जाफरी ने सुनाए जिंदगी से जुड़े कई किस्से (Jaaved Jaaferi News)

जावेद जाफरी की निजी जिंदगी की बात करें तो, उनकी पहली शादी फेमस पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार जो ऋषि कपूर के साथ फिल्म 'हिना' में नजर आई थीं उनसे हुई थी, लेकिन दोनों का रिश्ता सिर्फ एक साल ही चल पाया और फिर तलाक हो गया। बाद में जेबा ने अदनान सामी से शादी कर ली थी।

जावेज जाफरी के बेटे ने की बॉलीवुड में एंट्री (Jaaved Jaaferi Son Meezaan Jafri)

जावेद जाफरी ने बाद में हबीबा जाफरी से शादी की और अपना घर बसाया। आज उनके बेटे मीजान जाफरी भी बॉलीवुड में नाम कमा रहे हैं। उन्हें हाल ही में रिलीज हुई फिल्म "दे दे प्यार दे 2" में भी देखा जा सकता है।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / वो एक्टर जो करता था अपने सुपरस्टार पिता से नफरत, वजह का किया खुलासा, अब बचपन की फोटो हुई वायरल

