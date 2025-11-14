7 दिन बाद हुई कैटरीना कैफ डिस्चार्ज, न्यू बॉर्न बेबी को लेकर कपल पहुंचे घर, वीडियो वायरल

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल (सोर्स: X @Katrina11D)
Katrina Kaif and Vicky Kaushal: बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल में से एक कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर खुशियों ने दस्तक दे दी है। कैटरीना ने 7 नवंबर को अपने पहले बच्चे को जन्म दिया और कपल बेटे के मम्मी-पापा बने हैं। दरअसल, कपल ने एक कंबाइंड फोटो पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर अपने फैंस को इसकी जानकारी दी थी।
इतना ही नहीं, कैटरीना और विक्की ने इंस्टाग्राम पर एक नोट भी लिखा था, "हमारी खुशियों की सौगात आ गई है। अपार प्रेम और कृतज्ञता के साथ, हम अपने बेटे का वेलकम करते हैं।' बता दें, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने जैसे ही ये खबर दी, सोशल मीडिया पर सेलेब्स और फैंस की बधाइयां आनी शूरू हो गई। हांलाकि, कैटरीना और विक्की बेटे के आने के 7 दिनों बाद अब अस्पताल से छुट्टी मिल गया है। कुछ समय पहले ही, कैटरीना को अस्पताल से अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ बाहर निकलते हुए देखा गया। जो कैमरे में कैद हुआ है और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
दरअसल, विक्की और कैटरीना के बेटे के जन्म के बाद, अभिनेता के पिता शाम कौशल ने दादा बनने पर अपनी खुशी जाहिर की और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक भावुक नोट शेयर किया, जिसमें लिखा था,' दादा बनकर बहुत खुशी हो रही है। भगवान सबका भला करे, भगवान का शुक्रिया…हम सभी बहुत खुश और धन्य हैं।'
एक्टर्स कैटरीना और विक्की ने 9 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर के सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में शानदार तरीके से शादी की थी। हालांकि, इस शादी में सिर्फ विक्की-कैटरीना के घर-परिवार के लोग और बेहद खास करीबी ही शामिल हुए थे। शादी से पहले विक्की और कटरीना ने एक-दूसरे को डेट भी किया था लेकिन दोनों ने अपने अफेयर के राज को छुपाकर रखा था।
