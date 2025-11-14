7 दिन बाद हुई कैटरीना कैफ डिस्चार्ज, न्यू बॉर्न बेबी को लेकर कपल पहुंचे घर, वीडियो वायरल

इतना ही नहीं, कैटरीना और विक्की ने इंस्टाग्राम पर एक नोट भी लिखा था, "हमारी खुशियों की सौगात आ गई है। अपार प्रेम और कृतज्ञता के साथ, हम अपने बेटे का वेलकम करते हैं।' बता दें, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने जैसे ही ये खबर दी, सोशल मीडिया पर सेलेब्स और फैंस की बधाइयां आनी शूरू हो गई। हांलाकि, कैटरीना और विक्की बेटे के आने के 7 दिनों बाद अब अस्पताल से छुट्टी मिल गया है। कुछ समय पहले ही, कैटरीना को अस्पताल से अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ बाहर निकलते हुए देखा गया। जो कैमरे में कैद हुआ है और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।