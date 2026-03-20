Rajasthan: 9,526 अतिक्रमणकारियों को नोटिस, कार्रवाई के ब्लू प्रिंट की तैयारी, घर टूटने के डर से सहमे लोग

राजस्थान पत्रिका ने जोधपुर जिले के उपवन संरक्षक नरेन्द्रसिंह शेखावत ने इस बाबत सवाल किए तो उनका कहना था कि वनभूमि के नक्शों के अभाव, सीमा स्तंभ, मुटाम सहित कुछ तकनीकी खामियों के चलते यह संभव नहीं हो पाया। यही कारण थे कि जोधपुर जिले में वनभूमि पर अतिक्रमण एक बड़ी चुनौती बन गया है। डीएफओ ने बताया कि जोधपुर शहर के विभिन्न वनखण्डों की करीब 210.43 हेक्टेयर वनभूमि पर कब्जे है। इस पर 9,526 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए वनविभाग ब्लू प्रिंट तैयार कर रहा है। सहीं वक्त आने पर इसका खुलासा किया जाएगा।