Attack on Police: जांच करने पहुंची सीकर पुलिस पर कुल्हाड़ी से हमला, एसआई सहित तीन घायल, 5 आरोपी गिरफ्तार

जोधपुर। बनाड़ थाना क्षेत्र के खोखरिया स्थित बसंत विहार कॉलोनी में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब अनुसंधान के लिए पहुंचे सीकर पुलिस दल पर एक परिवार ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले धक्का-मुक्की और गाली-गलौज की, फिर लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया।
हमले में एएसआई और दो कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पुलिस की निजी गाड़ी पर भी पथराव और तोड़फोड़ की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
सीकर के उद्योग नगर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में मूलत: खेजड़ला और वर्तमान में बसंत विहार, खोखरिया निवासी नरपतराम चौहान और उसके पुत्र विजेंद्र व महेंद्र की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। इसी मामले में पूछताछ और नोटिस तामील कराने के लिए एएसआई रंगलाल के नेतृत्व में सीकर पुलिस टीम बसंत विहार स्थित आरोपी के घर पहुंची। टीम के साथ कांस्टेबल राजेश कुमार और राजकुमार भी थे।
जैसे ही पुलिस ने अनुसंधान संबंधी नोटिस देने का प्रयास किया, घर में मौजूद नरपतराम और उसके परिजन भड़क उठे। उन्होंने पहले पुलिस से धक्का-मुक्की की और वहां से भागने को मजबूर करने लगे। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन आरोपी और ज्यादा आक्रामक हो गए।
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने अचानक लाठी-डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। इसी दौरान नरपतराम की पत्नी ने घर से पत्थर फेंके। तभी नरपतराम ने कुल्हाड़ी उठाकर सीधे एएसआई रंगलाल पर वार कर दिया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट लगी। कांस्टेबल राजेश कुमार और राजकुमार ने बीच-बचाव की कोशिश की तो उन पर भी वार किए गए और वे घायल हो गए।
इतना ही नहीं, आरोपियों ने आक्रोश में आकर पुलिस की निजी गाड़ी को भी निशाना बनाया। उन्होंने डंडों और कुल्हाड़ी से शीशे तोड़ दिए, बोनट पर वार किए और कांस्टेबल राजेश का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। स्थिति बिगड़ती देख घायल पुलिसकर्मियों ने किसी तरह खुद को बचाया और निजी वाहन से अस्पताल पहुंचे।
घटना की सूचना मिलते ही बनाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने नरपतराम चौहान, उसके तीन पुत्रों-महेंद्र, जितेंद्र और राजू चौहान के साथ उनके परिचित विजेश गहलोत (निवासी आंगणवा, मूलत: पीपाड़) को गिरफ्तार कर लिया।
घायल एएसआई रंगलाल की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला, राजकार्य में बाधा डालने और सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पांचों आरोपी थाने की हिरासत में हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।