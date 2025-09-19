Attack on Police: जांच करने पहुंची सीकर पुलिस पर कुल्हाड़ी से हमला, एसआई सहित तीन घायल, 5 आरोपी गिरफ्तार

सीकर के उद्योग नगर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में मूलत: खेजड़ला और वर्तमान में बसंत विहार, खोखरिया निवासी नरपतराम चौहान और उसके पुत्र विजेंद्र व महेंद्र की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। इसी मामले में पूछताछ और नोटिस तामील कराने के लिए एएसआई रंगलाल के नेतृत्व में सीकर पुलिस टीम बसंत विहार स्थित आरोपी के घर पहुंची। टीम के साथ कांस्टेबल राजेश कुमार और राजकुमार भी थे।