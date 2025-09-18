परिवहन निरीक्षक व ट्रक चालकों के बीच हाथापाई, एक-दूसरे का गला पकड़ा, वीडियो वायरल

आरटीओ कर्मचारी ने ड्राइवर का हाथ पकड़कर चाबी वापस लेने का प्रयास किया। इसी बीच परिवहन निरीक्षक शशिकांत शर्मा ने ड्राइवर का गला दोनों हाथों से दबा दिया, जिस पर एक अन्य ट्रक ड्राइवर आया और वह इंस्पेक्टर को धक्का मारते हुए करीब 20 मीटर दूर ले गया तथा गला दबाने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया। इसके बाद इंस्पेक्टर ने धक्का मारने वाले ड्राइवर को गर्दन से पकड़कर जकड़ लिया, जिसे भी वहां मौजूद लोगों ने छुड़ाया। सूचना पर झांपदा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। थानाधिकारी सुनील टांक ने बताया कि घटना को लेकर कोई प्राथमिकी नहीं दी गई है।