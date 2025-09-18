परिवहन निरीक्षक व ट्रक चालकों के बीच हाथापाई, एक-दूसरे का गला पकड़ा, वीडियो वायरल

लालसोट (दौसा)। लालसोट- कोथून नेशनल हाइवे 148 पर दौलतपुरा मोड़ के पास गुरुवार सुबह ट्रक का चालान करने को लेकर परिवहन विभाग की टीम व ट्रक चालकों के बीच हाथापाई व धक्का-मुक्की हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि एक-दूसरे के गला पकड़ने की नौबत आ गई, अन्य लोगों ने बीच-बचाव किया। बाद में चालान काटने के बाद मामला शांत हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद घटना चर्चा में आई।
दौलतपुरा मोड़ के पास आरटीओ टीम ने नियमित जांच के दौरान कई ट्रकों को रोका और उनके कागजात जांच करने लगे। इसी दौरान कुछ ट्रक ड्राइवरों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि उनके वाहनों में ओवरलोड माल नहीं है, फिर भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस दौरान सरकारी गाड़ी में चालक की सीट पर बैठे कर्मचारी से ट्रक ड्राइवर ने कागज मांगा, नहीं देने पर वाहन का गेट खोलकर चाबी निकाल ली।
आरटीओ कर्मचारी ने ड्राइवर का हाथ पकड़कर चाबी वापस लेने का प्रयास किया। इसी बीच परिवहन निरीक्षक शशिकांत शर्मा ने ड्राइवर का गला दोनों हाथों से दबा दिया, जिस पर एक अन्य ट्रक ड्राइवर आया और वह इंस्पेक्टर को धक्का मारते हुए करीब 20 मीटर दूर ले गया तथा गला दबाने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया। इसके बाद इंस्पेक्टर ने धक्का मारने वाले ड्राइवर को गर्दन से पकड़कर जकड़ लिया, जिसे भी वहां मौजूद लोगों ने छुड़ाया। सूचना पर झांपदा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। थानाधिकारी सुनील टांक ने बताया कि घटना को लेकर कोई प्राथमिकी नहीं दी गई है।
दौसा आरटीओ जगदीश अमरावत ने बताया कि इंस्पेक्टर मौके पर वाहनों की जांच कर रहा था। चालान बनाने पर गाड़ी वाले विरोध किया तो विवाद हो गया। प्राथमिकी दर्ज कराना इंस्पेक्टर की इच्छा पर निर्भर है। इंस्पेक्टर का कहना है कि इस तरह की छोटी-छोटी बात रोज का काम है। मारपीट नहीं हुई है, कोई चोट नहीं लगी। हर बात पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उस गाड़ी का चालान बनाया गया है।