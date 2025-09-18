Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

परिवहन निरीक्षक व ट्रक चालकों के बीच हाथापाई, एक-दूसरे का गला पकड़ा, वीडियो वायरल

लालसोट- कोथून नेशनल हाइवे 148 पर दौलतपुरा मोड़ के पास गुरुवार सुबह ट्रक का चालान करने को लेकर परिवहन विभाग की टीम व ट्रक चालकों के बीच हाथापाई व धक्का-मुक्की हो गई।

दौसा

kamlesh sharma

Sep 18, 2025

Lalsot-Kothun Highway
Play video
फोटो वीडियो स्क्रीनशॉर्ट

लालसोट (दौसा)। लालसोट- कोथून नेशनल हाइवे 148 पर दौलतपुरा मोड़ के पास गुरुवार सुबह ट्रक का चालान करने को लेकर परिवहन विभाग की टीम व ट्रक चालकों के बीच हाथापाई व धक्का-मुक्की हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि एक-दूसरे के गला पकड़ने की नौबत आ गई, अन्य लोगों ने बीच-बचाव किया। बाद में चालान काटने के बाद मामला शांत हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद घटना चर्चा में आई।

दौलतपुरा मोड़ के पास आरटीओ टीम ने नियमित जांच के दौरान कई ट्रकों को रोका और उनके कागजात जांच करने लगे। इसी दौरान कुछ ट्रक ड्राइवरों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि उनके वाहनों में ओवरलोड माल नहीं है, फिर भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस दौरान सरकारी गाड़ी में चालक की सीट पर बैठे कर्मचारी से ट्रक ड्राइवर ने कागज मांगा, नहीं देने पर वाहन का गेट खोलकर चाबी निकाल ली।

ये भी पढ़ें

लेन सिस्टम अभियान: नियमों के उल्लंघन पर किए 5 हजार चालान, 21 लाख का जुर्माना वसूला, उठाए कड़े कदम
अलवर
Lane System Campaign

एक-दूसरे का गला पकड़ा

आरटीओ कर्मचारी ने ड्राइवर का हाथ पकड़कर चाबी वापस लेने का प्रयास किया। इसी बीच परिवहन निरीक्षक शशिकांत शर्मा ने ड्राइवर का गला दोनों हाथों से दबा दिया, जिस पर एक अन्य ट्रक ड्राइवर आया और वह इंस्पेक्टर को धक्का मारते हुए करीब 20 मीटर दूर ले गया तथा गला दबाने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया। इसके बाद इंस्पेक्टर ने धक्का मारने वाले ड्राइवर को गर्दन से पकड़कर जकड़ लिया, जिसे भी वहां मौजूद लोगों ने छुड़ाया। सूचना पर झांपदा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। थानाधिकारी सुनील टांक ने बताया कि घटना को लेकर कोई प्राथमिकी नहीं दी गई है।

चालान काटने के बाद हुआ मामला शांत

दौसा आरटीओ जगदीश अमरावत ने बताया कि इंस्पेक्टर मौके पर वाहनों की जांच कर रहा था। चालान बनाने पर गाड़ी वाले विरोध किया तो विवाद हो गया। प्राथमिकी दर्ज कराना इंस्पेक्टर की इच्छा पर निर्भर है। इंस्पेक्टर का कहना है कि इस तरह की छोटी-छोटी बात रोज का काम है। मारपीट नहीं हुई है, कोई चोट नहीं लगी। हर बात पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उस गाड़ी का चालान बनाया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 09:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / परिवहन निरीक्षक व ट्रक चालकों के बीच हाथापाई, एक-दूसरे का गला पकड़ा, वीडियो वायरल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.