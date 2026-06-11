Behror News: बहरोड़ में बारिश के साथ गिरे ओले, लोगों को गर्मी से मिली राहत

आसमान से बरसी राहत की इन बूंदों और ओलों ने बहरोड़ वासियों को हैरान भी किया और खुश भी। काफी देर तक रुक-रुक कर हुई इस ओलावृष्टि और तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी बह निकला। अचानक गिरे ओलों को देखकर बच्चों और युवाओं के चेहरे खिल उठे और लोग अपने घरों की छतों और आंगनों में ओले बटोरते हुए नजर आए।



इस अचानक हुए बदलाव के कारण जिले में पिछले कई दिनों से चल रही लू (हीटवेव) का असर पूरी तरह खत्म हो गया और वातावरण में ठंडी हवाएं चलने लगी, जिससे लोगों को एसी और कूलरों की हवा से भी ज्यादा सुकून मिला।