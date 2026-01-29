29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Naresh Meena: 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा जन आंदोलन, नरेश मीणा ने कहा- मांगें नहीं मानी तो जयपुर कूच

देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा ने समरावता प्रकरण सहित विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर शुक्रवार को बड़ा जनआंदोलन करने की घोषणा की है।

less than 1 minute read
Google source verification

टोंक

image

kamlesh sharma

Jan 29, 2026

Naresh Meena: फोटो पत्रिका

टोंक। देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा ने समरावता प्रकरण सहित विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर शुक्रवार को बड़ा जनआंदोलन करने की घोषणा की है। यह आंदोलन उनियारा तहसील के सोप गांव के पास स्थित कोटडी चौराहे से शुरू होगा।

नरेश मीणा ने गुरुवार को प्रशासन से वार्ता के बाद जयपुर-कोटा मार्ग पर स्थित एक निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि समरावता मामले में अब तक ग्रामीणों को हुए नुकसान का मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके अलावा निर्दोष ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमे भी वापस नहीं लिए गए हैं और समरावता सहित 14 गांवों को देवली से हटाकर उनियारा में शामिल नहीं किया गया है। इन प्रमुख मांगों के साथ 11 सूत्रीय मांगों का समर्थन करते हुए यह आंदोलन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आंदोलन से पहले जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक से वार्ता की गई, जिसमें जिला स्तर की मांगों पर सहमति बन गई है। हालांकि, राज्य सरकार से संबंधित मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को शुक्रवार तक का समय दिया गया है।

अगर तय समय तक सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है, तो आंदोलन की अगली कड़ी के रूप में जयपुर की ओर कूच किया जाएगा। मीणा ने यह भी स्पष्ट किया कि कोटडी में होने वाला आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक होगा। उन्होंने कहा कि वे जनता के हितों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे, चाहे वे विधायक बनें या नहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 09:24 pm

Published on:

29 Jan 2026 09:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Naresh Meena: 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा जन आंदोलन, नरेश मीणा ने कहा- मांगें नहीं मानी तो जयपुर कूच
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Naresh Meena: नरेश मीणा की एक घोषणा से एक्शन में आए टोंक कलक्टर-एसपी

Naresh Meena
टोंक

Road Accident: टोंक में बनास नदी पुल पर भीषण हादसा, टक्कर के बाद पुल से लटका ट्रेलर, देख रहा युवक नदी में गिरा

tonk accident
टोंक

Rajasthan Panchayat Election: पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, इस बार मतदान प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव

Rajasthan Panchayat by-election
टोंक

Bisalpur Dam: राजस्थान के बीसलपुर बांध से आई बड़ी खबर, ‘गायब’ हो गई 20 हजार बीघा सिंचित भूमि, जानिए कैसे

Bisalpur Dam, Bisalpur Dam News, Bisalpur Dam Latest News, Bisalpur Dam Update News, Irrigated Land, Bisalpur Dam Irrigated Land, Tonk News, Rajasthan News, बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध न्यूज, बीसलपुर बांध लेटेस्ट न्यूज, बीसलपुर बांध अपडेट न्यूज, सिंचित भूमि, बीसलपुर बांध सिंचित भूमि, टोंक न्यूज, राजस्थान न्यूज
टोंक

टोंक में बदला मौसम: बरसात ने बढ़ाई धूजणी, फसलों में नुकसान से बढ़ी किसानों की चिंता

टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.