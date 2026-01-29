Naresh Meena: 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा जन आंदोलन, नरेश मीणा ने कहा- मांगें नहीं मानी तो जयपुर कूच

नरेश मीणा ने गुरुवार को प्रशासन से वार्ता के बाद जयपुर-कोटा मार्ग पर स्थित एक निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि समरावता मामले में अब तक ग्रामीणों को हुए नुकसान का मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके अलावा निर्दोष ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमे भी वापस नहीं लिए गए हैं और समरावता सहित 14 गांवों को देवली से हटाकर उनियारा में शामिल नहीं किया गया है। इन प्रमुख मांगों के साथ 11 सूत्रीय मांगों का समर्थन करते हुए यह आंदोलन किया जाएगा।