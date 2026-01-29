Naresh Meena: 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा जन आंदोलन, नरेश मीणा ने कहा- मांगें नहीं मानी तो जयपुर कूच

Naresh Meena: फोटो पत्रिका
टोंक। देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा ने समरावता प्रकरण सहित विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर शुक्रवार को बड़ा जनआंदोलन करने की घोषणा की है। यह आंदोलन उनियारा तहसील के सोप गांव के पास स्थित कोटडी चौराहे से शुरू होगा।
नरेश मीणा ने गुरुवार को प्रशासन से वार्ता के बाद जयपुर-कोटा मार्ग पर स्थित एक निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि समरावता मामले में अब तक ग्रामीणों को हुए नुकसान का मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके अलावा निर्दोष ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमे भी वापस नहीं लिए गए हैं और समरावता सहित 14 गांवों को देवली से हटाकर उनियारा में शामिल नहीं किया गया है। इन प्रमुख मांगों के साथ 11 सूत्रीय मांगों का समर्थन करते हुए यह आंदोलन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आंदोलन से पहले जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक से वार्ता की गई, जिसमें जिला स्तर की मांगों पर सहमति बन गई है। हालांकि, राज्य सरकार से संबंधित मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को शुक्रवार तक का समय दिया गया है।
अगर तय समय तक सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है, तो आंदोलन की अगली कड़ी के रूप में जयपुर की ओर कूच किया जाएगा। मीणा ने यह भी स्पष्ट किया कि कोटडी में होने वाला आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक होगा। उन्होंने कहा कि वे जनता के हितों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे, चाहे वे विधायक बनें या नहीं।
