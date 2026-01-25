25 जनवरी 2026,

टोंक

Rajasthan Panchayat Election: पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, इस बार मतदान प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव

Panchayat Election Rajasthan: राजस्थान पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Anil Prajapat

Jan 25, 2026

Rajasthan Panchayat by-election

पत्रिका फाइल फोटो

टोंक। राजस्थान पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत पंच व सरपंचों के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। वहीं, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव इवीएम से होंगे। हालांकि पिछली बार सरपंच के चुनाव भी इवीएम से कराए गए थे। आगामी पंचायत आम चुनावों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा ने आदेश जारी किए हैं। निर्वाचन विभाग की तैयारियों के आधार पर अप्रेल में पंचायतीराज चुनाव की संभावना है।

निर्वाचन विभाग के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग की एम3ए और एमके-5 मॉडल की इवीएम तथा मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की एमपीएसवी मशीनों का आवंटन किया है। यह इवीएम मशीनें आवश्यकता के अनुसार शीघ्र ही जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी।

जिला परिषद में 31, पंचायत सदस्य होंगे 160

जिले में बढ़ती आबादी के साथ ही जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन की संख्या भी अब बढ़ गई है। साथ ही जिले में पहली बार पचेवर पंचायत समिति के भी चुनाव होंगे। अब जिला परिषद सदस्य 31 होंगे। जबकि पहले इनकी 25 थी। वहीं जिले की पंचायत समितियों में 25 सदस्य बढ़ाए गए हैं। अब कुल संख्या 160 हो गई है। जो पहले 135 थी।

अगले माह में होगी इवीएम की प्रथम स्तरीय जांच

इवीएम की प्रथम स्तरीय जांच अगले माह फरवरी में इंजीनियर्स और टेक्नीशियनों की ओर से कराए जाने की संभावना है। एफएलसी का विस्तृत कार्यक्रम निर्वाचन आयोग की ओर से शीघ्र जारी किया जाएगा। इसके लिए प्रारंभिक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

मत पेटियों की उपलब्धता पर्याप्त

पंच एवं सरपंच चुनावों के लिए जिलों में पर्याप्त संख्या में मत पेटियां पहले से उपलब्ध है। आयोग की ओर से मतपेटियों की ऑयलिंग और ग्रीसिंग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिनके अनुसार यह कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

25 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी को किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी पंचायत आम चुनावों के लिए इवीएम का परीक्षण प्रत्येक उपखंड स्तर पर फरवरी के प्रथम सप्ताह में कराया जाएगा।

बजट आवंटन, तैयारियां तेज

पंचायत आम चुनावों के लिए बजट का आवंटन जिला निर्वाचन अधिकारियों को किया जा चुका है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद चुनावी तैयारियों में तेजी आई है और संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए है।

283 हो गई ग्राम पंचायतें

जिले में पहले 236 ग्राम पंचायत थी। जो अब 283 हो गई है। इनमें से 63 नई ग्राम पंचायतें बनी है।

यह रहेगा सदस्यों का आंकड़ा

पंचायत समितिपहलेअब
मालपुरा2315
टोंक1917
टोडारायसिंह1519
पचेवर0015
पीपलू1917
देवली2125
निवाई2129
उनियारा1723

फैक्ट फाइल

टोंक जिले में कुल मतदान केन्द्र: 1106
1200 अधिक मतदाताओं वाले पुनर्गठन के बाद मतदान केन्द्र: 109
नवसृजित मतदान केन्द्र: 204
वर्तमान प्रत्येक बूथ पर औसत निर्वाचक: 1042
पुनर्गठन के बाद प्रत्येक बूथ पर औसत निर्वाचक: 879

ये भी पढ़ें

Alwar Murder Case: हनुमान-प्रिया की शादी ने कुरेदे पीड़ित परिवार के जख्म, साल 2017 के चर्चित हत्याकांड की यादें फिर ताजा
अलवर
Priya Seth and Hanuman Prasad Marriage

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

