Rajasthan Panchayat Election: पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, इस बार मतदान प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव

टोंक। राजस्थान पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत पंच व सरपंचों के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। वहीं, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव इवीएम से होंगे। हालांकि पिछली बार सरपंच के चुनाव भी इवीएम से कराए गए थे। आगामी पंचायत आम चुनावों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा ने आदेश जारी किए हैं। निर्वाचन विभाग की तैयारियों के आधार पर अप्रेल में पंचायतीराज चुनाव की संभावना है।