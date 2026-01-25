Rajasthan Panchayat Election: पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, इस बार मतदान प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव

पत्रिका फाइल फोटो
टोंक। राजस्थान पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत पंच व सरपंचों के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। वहीं, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव इवीएम से होंगे। हालांकि पिछली बार सरपंच के चुनाव भी इवीएम से कराए गए थे। आगामी पंचायत आम चुनावों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा ने आदेश जारी किए हैं। निर्वाचन विभाग की तैयारियों के आधार पर अप्रेल में पंचायतीराज चुनाव की संभावना है।
निर्वाचन विभाग के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग की एम3ए और एमके-5 मॉडल की इवीएम तथा मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की एमपीएसवी मशीनों का आवंटन किया है। यह इवीएम मशीनें आवश्यकता के अनुसार शीघ्र ही जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी।
जिले में बढ़ती आबादी के साथ ही जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन की संख्या भी अब बढ़ गई है। साथ ही जिले में पहली बार पचेवर पंचायत समिति के भी चुनाव होंगे। अब जिला परिषद सदस्य 31 होंगे। जबकि पहले इनकी 25 थी। वहीं जिले की पंचायत समितियों में 25 सदस्य बढ़ाए गए हैं। अब कुल संख्या 160 हो गई है। जो पहले 135 थी।
इवीएम की प्रथम स्तरीय जांच अगले माह फरवरी में इंजीनियर्स और टेक्नीशियनों की ओर से कराए जाने की संभावना है। एफएलसी का विस्तृत कार्यक्रम निर्वाचन आयोग की ओर से शीघ्र जारी किया जाएगा। इसके लिए प्रारंभिक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
पंच एवं सरपंच चुनावों के लिए जिलों में पर्याप्त संख्या में मत पेटियां पहले से उपलब्ध है। आयोग की ओर से मतपेटियों की ऑयलिंग और ग्रीसिंग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिनके अनुसार यह कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी को किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी पंचायत आम चुनावों के लिए इवीएम का परीक्षण प्रत्येक उपखंड स्तर पर फरवरी के प्रथम सप्ताह में कराया जाएगा।
पंचायत आम चुनावों के लिए बजट का आवंटन जिला निर्वाचन अधिकारियों को किया जा चुका है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद चुनावी तैयारियों में तेजी आई है और संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए है।
जिले में पहले 236 ग्राम पंचायत थी। जो अब 283 हो गई है। इनमें से 63 नई ग्राम पंचायतें बनी है।
|पंचायत समिति
|पहले
|अब
|मालपुरा
|23
|15
|टोंक
|19
|17
|टोडारायसिंह
|15
|19
|पचेवर
|00
|15
|पीपलू
|19
|17
|देवली
|21
|25
|निवाई
|21
|29
|उनियारा
|17
|23
टोंक जिले में कुल मतदान केन्द्र: 1106
1200 अधिक मतदाताओं वाले पुनर्गठन के बाद मतदान केन्द्र: 109
नवसृजित मतदान केन्द्र: 204
वर्तमान प्रत्येक बूथ पर औसत निर्वाचक: 1042
पुनर्गठन के बाद प्रत्येक बूथ पर औसत निर्वाचक: 879
