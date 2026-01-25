Alwar Murder Case: हनुमान-प्रिया की शादी ने कुरेदे पीड़ित परिवार के जख्म, साल 2017 के चर्चित हत्याकांड की यादें फिर ताजा

प्रिया सेठ भी जयपुर की ओपन जेल में उम्रकैद की सजा काट रही है। प्रिया सेठ ने जयपुर के झोटवाड़ा निवासी दुष्यंत शर्मा की हत्या कर शव को सूटकेस में बंद कर आमेर क्षेत्र में फेंक दिया था। हत्या के बाद भी दुष्यंत के पिता को फिरौती के लिए ब्लैकमेल किया गया। इस अपराध में शामिल दीक्षांत कामरा भी सजा काट रहा है, जो प्रिया सेठ का पूर्व में बॉयफ्रेंड रह चुका था। प्रिया सेठ ने पिछले दिनों पैरोल पर रिहाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद जयपुर की जिला पैरोल एडवाइजरी कमेटी ने प्रिया सेठ व हनुमान प्रसाद को पैरोल पर छोड़ने के आदेश जारी किए थे।