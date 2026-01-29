Naresh Meena: नरेश मीणा की एक घोषणा से एक्शन में आए टोंक कलक्टर-एसपी

बता दें कि देवली-उनियारा विधानसभा की जन समस्याओं को लेकर 30 जनवरी को कोटडी मोड़ पर नरेश मीणा के नेतृत्व में जन आंदोलन होने वाला है। नरेश मीणा ने 20 जनवरी को इसका ऐलान किया था। ऐसे में जन आंदोलन से ठीक एक दिन पहले जिला प्रशासन ने नरेश को बातचीत के लिए कलक्ट्रेट बुलाया है।