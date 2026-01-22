Tonk: टोंक में 1.80 करोड़ की लागत से बनेगा आयुर्वेदिक अस्पताल, ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को मिलेगा बेहतर उपचार

लोकार्पण करते विधायक। फोटो: पत्रिका
टोंक। जिले के पीपलू में काशीपुरा रोड स्थित महिला कॉलेज के पास आयुर्वेदिक चिकित्सालय के नवीन भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक रामसहाय वर्मा ने किया। इस भवन की कुल लागत लगभग एक करोड़ 80 लाख रुपए आएगी। इससे क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा। इस शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक रामसहाय वर्मा ने पूजा-अर्चना कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन और विश्वसनीय चिकित्सा पद्धति है, और इसके सुदृढ़ होने से आम जन को सस्ती, सुरक्षित एवं प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। नया चिकित्सालय बनने से पीपलू और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार प्राप्त होगा।
नए आयुर्वेदिक चिकित्सालय में ओपीडी, उपचार कक्ष, औषधि वितरण केंद्र, पंचकर्म सुविधाएं, साथ ही आवश्यक जांच एवं परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएगी। इससे न केवल एलोपैथिक उपचार के साथ-साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा को भी बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लोगों की जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के इलाज में भी राहत मिलेगी।
कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा, डॉ. कमलेश, रामसहाय बैरवा, राजेंद्र सिंह, दशरथ सिंह, राजेश दहिया, रामदयाल चौधरी, राम अवतार बुनकर, भालू कुमावत, राजेश शर्मा, जगदीश शर्मा, सुरज करण, दिलराज सहित कई जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने इस निर्माण कार्य को क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर बताते हुए विधायक का आभार व्यक्त किया।
बड़ी खबरेंView All
टोंक
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग