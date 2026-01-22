Tonk: टोंक में 1.80 करोड़ की लागत से बनेगा आयुर्वेदिक अस्पताल, ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को मिलेगा बेहतर उपचार

टोंक। जिले के पीपलू में काशीपुरा रोड स्थित महिला कॉलेज के पास आयुर्वेदिक चिकित्सालय के नवीन भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक रामसहाय वर्मा ने किया। इस भवन की कुल लागत लगभग एक करोड़ 80 लाख रुपए आएगी। इससे क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा। इस शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक रामसहाय वर्मा ने पूजा-अर्चना कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।