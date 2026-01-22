Rajasthan Budget: …तो राजस्थान को मिलेगी एक और फोरलेन की सौगात! इन 3 जिलों से होकर गुजरेगा

-उदयपुर तक फोरलेन सड़क

सुझाव: 165 किमी लंबी जर्जर सड़क के स्थान पर फोरलेन बनने से आवागमन, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। फोरलेन रोड बनने से उदयपुर और बांसवाड़ा के साथ-साथ डूंगरपुर जिले के लोगों को भी फायदा होगा।



-कृषि महाविद्यालय व मक्का प्रोसेसिंग

सुझाव: मक्का आधारित प्रोसेसिंग यूनिट से किसानों को बाजार मिलेगा। यहां मक्के का आटा, भुट्टे की रोटी, कॉर्नफ्लेक्स, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न आदि लघु उद्योग लग सकते हैं।