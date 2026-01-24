24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Bisalpur Dam: राजस्थान के बीसलपुर बांध से आई बड़ी खबर, ‘गायब’ हो गई 20 हजार बीघा सिंचित भूमि, जानिए कैसे

बीसलपुर बांध परियोजना की अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही से टोंक शहर के आसपास हजारों बीघा सिंचित भूमि कॉलोनियों में बदल गई।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Rakesh Mishra

Jan 24, 2026

Bisalpur Dam, Bisalpur Dam News, Bisalpur Dam Latest News, Bisalpur Dam Update News, Irrigated Land, Bisalpur Dam Irrigated Land, Tonk News, Rajasthan News, बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध न्यूज, बीसलपुर बांध लेटेस्ट न्यूज, बीसलपुर बांध अपडेट न्यूज, सिंचित भूमि, बीसलपुर बांध सिंचित भूमि, टोंक न्यूज, राजस्थान न्यूज

शहर के समीप सिंचित कृषि क्षेत्र। फोटो- पत्रिका

टोंक। बीसलपुर बांध परियोजना के अधिकारियों की अनदेखी से शहर के आस-पास 20 हजार बीघा सिंचित भूमि कम हो गई। इसका कारण है कि बीसलपुर बांध परियोजना ने 18 फरवरी 2026 को राजस्थान उपनिवेशन की अधिसूचना की अनदेखी कर दी।

इसके चलते बीसलपुर सिंचाई परियोजना, खाद्य सुरक्षा एक्ट तथा भूमि अधिग्रहण के आदेश की अनदेखी की गई। यह सब राजस्व और नगर निकाय की लापरवाही से भी हुआ। इन क्षेत्रों में 50 कॉलोनिया कट गई। ऐसे में ईसरदा बांध डूब क्षेत्र में भी सिंचाई परियोजना की जमीन प्रभावित होगी।

इन इलाकों में खेत बन गए आबादी

सूत्रों के मुताबिक सवाईमाधोपुर चौराहा से तारण तक 50 कॉलोनियां आदेश के बावजूद राजस्व विभाग और नगर परिषद की अनदेखी के चलते खेतों में ही काट दी गई। ऐसा ही डाइट रोड, बमोर रोड पर हुआ है। यहां पहले बीसलपुर बांध की नहरों से फसलों में सिंचाई होती थी। अभी भी इन इलाकों से नहर गुजर रही है, लेकिन नगर परिषद ने भूमाफिया पर मेहरबानी बरतते हुए आदेशों को देखा तक नहीं और यह खेत अब कॉलोनियों में बदल गए।

एनओसी तक नहीं मांगी

राजस्थान उपनिवेशन ने 18 फरवरी 2026 को ही अधिसूचना जारी कर दी थी कि सिंचित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाए। ना ही सरकार के किसी प्रोजेक्ट को लागू किया जाए। ऐसा करने पर पहले बीसलपुर बांध परियोजना से एनओसी लेनी पड़ेगी, लेकिन नगर परिषद ने इन क्षेत्रों में कॉलोनी काटते समय एनओसी तक नहीं ली।

नहीं दिया कभी ध्यान

जिला मुख्यालय पर नहरी तंत्र के समीप अवैध कॉलोनियों का निर्माण भी चर्चा का विषय बना हुआ है। नगर परिषद और राजस्व विभाग ने नहरी तंत्र के पास इन कॉलोनियों के निर्माण पर कोई ध्यान नहीं दिया। नहरी तंत्र के पास कॉलोनियों का निर्माण सिंचाई तंत्र के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, जिससे खाद्य आपूर्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विभागों की इस अनदेखी ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है।

नियमों की अनदेखी

नियमों की पालना में लापरवाही भी उजागर हो रही है। राजस्व विभाग और नगर परिषद की ओर से कोई ठोस कदम न उठाए जाने से नहरी तंत्र और सिंचाई तंत्र की स्थिति और भी खराब होती जा रही है। जिले के किसानों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है।

यह वीडियो भी देखें

एक्ट का खुला उल्लंघन

नहरों से सिंचित कृषि भूमि का भू-परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि जिला मुख्यालय पर सवाईमाधोपुर चौराहा से तारण, डाइट रोड तथा बमोर रोड पर हजारों बीघा जमीन अब कॉलोनियों में बदल गई। इन सिंचित क्षेत्र को अब फिर से विकसित करना होगा। राजस्व विभाग ने भी रजिस्ट्री करते समय एक्ट को नहीं देखा। भू-रूपांतरण के समय नगर परिषद ने भी अनदेखी बरती।

  • रामेश्वर प्रसाद चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष, युवा किसान महापंचायत

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

जयपुर में मिठाइयों की सजावट से हट रही चांदी की परत, कीमत पर नहीं असर, ग्राहकों की बदलती पसंद
जयपुर
Silver Varak Fades from Sweets in Jaipur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Jan 2026 03:50 pm

Published on:

24 Jan 2026 03:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Bisalpur Dam: राजस्थान के बीसलपुर बांध से आई बड़ी खबर, ‘गायब’ हो गई 20 हजार बीघा सिंचित भूमि, जानिए कैसे

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

टोंक में बदला मौसम: बरसात ने बढ़ाई धूजणी, फसलों में नुकसान से बढ़ी किसानों की चिंता

टोंक

Tonk: टोंक में 1.80 करोड़ की लागत से बनेगा आयुर्वेदिक अस्पताल, ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को मिलेगा बेहतर उपचार

MLA Ramsahay Verma
टोंक

टोंक के CRPF इंस्पेक्टर की छत्तीसगढ़ में मौत, बेटे की सगाई में आने वाले थे घर, राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि

Tonk CRPF Inspector dies, CRPF Inspector dies in Chhattisgarh, Tonk News, Rajasthan News, टोंक के CRPF इंस्पेक्टर की मौत, CRPF इंस्पेक्टर की छत्तीसगढ़ में मौत, टोंक न्यूज, राजस्थान न्यूज
टोंक

Sachin Pilot: भर्ती परीक्षा की OMR शीट में फर्जीवाड़े पर बोले सचिन पायलट, भजनलाल सरकार को दी ऐसी नसीहत

Sachin Pilot, OMR sheet fraud, OMR sheet fraud in Rajasthan, SIR, SIR in Rajasthan, Tonk News, Rajasthan News, सचिन पायलट, ओएमआर शीट फर्जीवाड़ा, ओएमआर शीट फर्जीवाड़ा इन राजस्थान, एसआईआर, एसआईआर इन राजस्थान, टोंक न्यूज, राजस्थान न्यूज
टोंक

राजस्थान के CRPF इंस्पेक्टर भंवरलाल मीणा छत्तीसगढ़ में शहीद, बिलखते हुए पत्नी बोलीं- अगले महीने आने वाले थे घर

CRPF Inspector Bhanwarlal Meena (3)
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.