MSP Crop: टोंक में समर्थन मूल्य पर सरसों-चने की खरीद के लिए बनाए 30 केंद्र, ऑनलाइन पंजीयन 20 मार्च से

Tonk News: टोंक जिले में समर्थन मूल्य पर सरसों व चने की खरीद होगी। राजफैड की ओर से एक अप्रेल से सरसों व चने की खरीद करवाने की तैयारी है। समर्थन मूल्य पर सरसों व चना बेचने के लिए किसान 20 मार्च से ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे। इसको लेकर 30 केंद्र बनाए गए है। इसमें 10 क्रय विक्रय सहकारी समिति व 20 केंद्र जीएसएस केंद्र शामिल है। सरकार ने सरसों का 6200 रुपए तथा चने का 5875 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है।