17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

MSP Crop: टोंक में समर्थन मूल्य पर सरसों-चने की खरीद के लिए बनाए 30 केंद्र, ऑनलाइन पंजीयन 20 मार्च से

Tonk News: टोंक जिले में समर्थन मूल्य पर सरसों व चने की खरीद होगी। राजफैड की ओर से एक अप्रेल से सरसों व चने की खरीद करवाने की तैयारी है।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Anil Prajapat

Mar 17, 2026

Mustard

कृषि उपज मंडी में सरसों। पत्रिका फाइल फोटो

Tonk News: टोंक जिले में समर्थन मूल्य पर सरसों व चने की खरीद होगी। राजफैड की ओर से एक अप्रेल से सरसों व चने की खरीद करवाने की तैयारी है। समर्थन मूल्य पर सरसों व चना बेचने के लिए किसान 20 मार्च से ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे। इसको लेकर 30 केंद्र बनाए गए है। इसमें 10 क्रय विक्रय सहकारी समिति व 20 केंद्र जीएसएस केंद्र शामिल है। सरकार ने सरसों का 6200 रुपए तथा चने का 5875 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है।

उल्लेखनीय है कि सरसों कटाई करने के साथ किसान तैयार सरसों को घर ले जाने के स्थान पर मंडियों में लेकर पहुंचने लगे है। मंडी में नई सरसों 6140 से 6364 रुपए प्रति क्विटल तक खरीद हो रही है। इसके पीछे ये कारण है कि अभी सरसों गीली है। जिले में 4 लाख 71 हजार हैक्टेयर में रबी बुवाई हुई है। इसमें सर्वाधिक 2 लाख 70 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सरसों की बुवाई हुई है।

5.25 लाख हैक्टेयर में होती फसल

सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार रवींद्र सिंह यादव ने बताया कि जिले में कुल खेती का रकबा 7 लाख 17 हजार हैक्टेयर है। इसमें से 5 लाख 25 हजार हैक्टेयर में फसल होती है। रबी की बुवाई 4 लाख 65 हजार 785 हैक्टेयर में हुई है। अन्य रकबों में सब्जी समेत अन्य फसल होती है। जिले में कुल किसान 3 लाख 25 है।

किसान जुटे हैं कटाई में

इन दिनों किसान फसल कटाई में जुटे हुए हैं। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि मंडी में फसल अप्रेल के पहले सप्ताह से आनी शुरू हो जाएगी। वहीं किसानों को दूसरी तरफ मौसम में हो रहे बदलाव को लेकर भी चिंता सता रही है। इसके चलते भी वे फसल कटाई को पूरा करने में लगे हैं।

बादल छाने से अन्नदाता को होने लगी चिंता

इधर, पचेवर क्षेत्र में आसमान में बादल छाने के साथ ही किसानों की चिंता बढ़ गई है। इन दिनों खेतों में सरसों और चने की फसल की कटाई जोर-शोर से चल रही है। ऐसे में मौसम के बदलते मिजाज को देखकर किसान जल्द से जल्द फसल समेटने में जुटे हुए हैं।

किसानों ने बताया कि बादल छाने के साथ ही मजदूरों की मजदूरी दर भी बढ़ गई है। पहले जहां मजदूरी करीब पांच सौ रुपए के आसपास थी, वहीं अब इससे अधिक मांग की जा रही है। इससे किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। क्षेत्र के पारली, आवड़ा, मलिकपुर, सेलसागर, किरावल, चावंडिया, सूरसागर, अंबापुरा, नगर, बरोल, सांस, कुराड़, बापडून्दा, बनेडिया चारणान, स्याह सहित आसपास के गांवों और ढाणियों में किसान परिवार खेतों में लावणी कर फसल समेटने में जुटे नजर आए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics: बेणेश्वर धाम से CM का बड़ा सियासी दांव, 80 नेताओं से बंद कमरे में चर्चा; पंचायत चुनाव का बनाया रोडमैप
बांसवाड़ा
CM Bhajanlal Sharma

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Mar 2026 02:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / MSP Crop: टोंक में समर्थन मूल्य पर सरसों-चने की खरीद के लिए बनाए 30 केंद्र, ऑनलाइन पंजीयन 20 मार्च से

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

टोंक: आधी रात टोल प्लाजा पर बदमाशों का तांडव, जमकर तोड़फोड़, कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान

टोंक

Mandi News: मंडी में MSP से अधिक भाव पर बिक रही सरसों, जानिए सरसों का ताजा भाव

sarson in mandi
टोंक

Rajasthan: गर्मियों का एक्शन प्लान, बीसलपुर बांध से पानी सप्लाई का नया सिस्टम; नई पाइपलाइन के लिए बनेगी DPR

टोंक

चलती राजस्थान रोडवेज बस का बेरिंग टूटा, टायर 200 मीटर तक खेतों में दौड़ा

rajasthan roadways bus
टोंक

राजस्थान के इस जिले में 200 बांध-तालाब बनेंगे रोजगार का बड़ा जरिया, हर साल 10.50 करोड़ का राजस्व

टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.