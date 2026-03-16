Rajasthan: गर्मियों का बनाया एक्शन प्लान, बीसलपुर बांध से सप्लाई का नया सिस्टम; नई पाइपलाइन के लिए शीघ्र तैयार होगी DPR

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'हर घर जल' लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि पेयजल की चोरी या अवैध कनेक्शन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति पेयजल की चोरी करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि संभावित जल संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्थाएं पहले से तैयार रखी जाएं, ताकि जयपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।