टोंक: आधी रात टोल प्लाजा पर बदमाशों का तांडव, जमकर तोड़फोड़, कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान

थाना प्रभारी कप्तान सिंह के अनुसार, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई है। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। उन्होंने कहा कि इस मामले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश जारी है।