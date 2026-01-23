टोंक में बदला मौसम: बरसात ने बढ़ाई धूजणी, फसलों में नुकसान से बढ़ी किसानों की चिंता

टोंक जिले में शुक्रवार सुबह मौसम बदला और बादल छा गए। इसके साथ ही जिले में कई जगह बरसात हुई। कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बरसात का दौर काफी समय तक चलता रहा। इससे जहां सर्दी बढ़ गई। वहीं खेतों में खड़ी फसल में नुकसान की संभावना है।