23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

टोंक में बदला मौसम: बरसात ने बढ़ाई धूजणी, फसलों में नुकसान से बढ़ी किसानों की चिंता

टोंक जिले में शुक्रवार सुबह मौसम बदला और बादल छा गए। इसके साथ ही जिले में कई जगह बरसात हुई। कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बरसात का दौर काफी समय तक चलता रहा।

less than 1 minute read
Google source verification

टोंक

image

kamlesh sharma

Jan 23, 2026

टोंक में बारिश: फोटो पत्रिका

टोंक जिले में शुक्रवार सुबह मौसम बदला और बादल छा गए। इसके साथ ही जिले में कई जगह बरसात हुई। कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बरसात का दौर काफी समय तक चलता रहा। इससे जहां सर्दी बढ़ गई। वहीं खेतों में खड़ी फसल में नुकसान की संभावना है।

इससे किसानों की चिंता बढ़ गई। शहर में सुबह से ही बादल छाए रहे। सर्द हवाओं के साथ रुक-रुक कर बरसात हुई। तेज गलन के चलते लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है। सर्दी के चलते बाजार देर से खुले।

वहीं शाम को बाजार में जल्द ही चहल-पहल कम हो गई। लोगों को अलाव का सहारा लेकर सर्दी से बचाव करना पड़ा। किसानों ने बताया कि अभी चना, सरसों, जौ व गेहूं की फसल खड़ी है। बरसात से उनकी बाली गिरने की संभावना है।

फैक्ट फाइल

फसल---- बुवाई
सरसों---- 3 लाख 10 हजार
चना------ 72,622
गेहूं------ 61,330
जौ ------4,272
नोट- आंकड़ा हैक्टेयर में

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Jan 2026 06:58 pm

Published on:

23 Jan 2026 06:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / टोंक में बदला मौसम: बरसात ने बढ़ाई धूजणी, फसलों में नुकसान से बढ़ी किसानों की चिंता

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Tonk: टोंक में 1.80 करोड़ की लागत से बनेगा आयुर्वेदिक अस्पताल, ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को मिलेगा बेहतर उपचार

MLA Ramsahay Verma
टोंक

टोंक के CRPF इंस्पेक्टर की छत्तीसगढ़ में मौत, बेटे की सगाई में आने वाले थे घर, राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि

Tonk CRPF Inspector dies, CRPF Inspector dies in Chhattisgarh, Tonk News, Rajasthan News, टोंक के CRPF इंस्पेक्टर की मौत, CRPF इंस्पेक्टर की छत्तीसगढ़ में मौत, टोंक न्यूज, राजस्थान न्यूज
टोंक

Sachin Pilot: भर्ती परीक्षा की OMR शीट में फर्जीवाड़े पर बोले सचिन पायलट, भजनलाल सरकार को दी ऐसी नसीहत

Sachin Pilot, OMR sheet fraud, OMR sheet fraud in Rajasthan, SIR, SIR in Rajasthan, Tonk News, Rajasthan News, सचिन पायलट, ओएमआर शीट फर्जीवाड़ा, ओएमआर शीट फर्जीवाड़ा इन राजस्थान, एसआईआर, एसआईआर इन राजस्थान, टोंक न्यूज, राजस्थान न्यूज
टोंक

राजस्थान के CRPF इंस्पेक्टर भंवरलाल मीणा छत्तीसगढ़ में शहीद, बिलखते हुए पत्नी बोलीं- अगले महीने आने वाले थे घर

CRPF Inspector Bhanwarlal Meena (3)
टोंक

Tonk: गाय के मुंह में विस्फोट से फटा जबड़ा, आक्रोशित गौसेवकों ने थाने के बाहर दिया दिया धरना और रख दी ये मांग

Tonk
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.