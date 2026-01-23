टोंक में बदला मौसम: बरसात ने बढ़ाई धूजणी, फसलों में नुकसान से बढ़ी किसानों की चिंता

टोंक में बारिश: फोटो पत्रिका
टोंक जिले में शुक्रवार सुबह मौसम बदला और बादल छा गए। इसके साथ ही जिले में कई जगह बरसात हुई। कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बरसात का दौर काफी समय तक चलता रहा। इससे जहां सर्दी बढ़ गई। वहीं खेतों में खड़ी फसल में नुकसान की संभावना है।
इससे किसानों की चिंता बढ़ गई। शहर में सुबह से ही बादल छाए रहे। सर्द हवाओं के साथ रुक-रुक कर बरसात हुई। तेज गलन के चलते लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है। सर्दी के चलते बाजार देर से खुले।
वहीं शाम को बाजार में जल्द ही चहल-पहल कम हो गई। लोगों को अलाव का सहारा लेकर सर्दी से बचाव करना पड़ा। किसानों ने बताया कि अभी चना, सरसों, जौ व गेहूं की फसल खड़ी है। बरसात से उनकी बाली गिरने की संभावना है।
फसल---- बुवाई
सरसों---- 3 लाख 10 हजार
चना------ 72,622
गेहूं------ 61,330
जौ ------4,272
नोट- आंकड़ा हैक्टेयर में
बड़ी खबरेंView All
टोंक
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग