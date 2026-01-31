Rajasthan News: 22 राज्यों में फैले साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश: राजस्थान में 2 आरोपियों को दबोचा, ऐसे खातों से रकम साफ करते थे

गिरफ्तार आरोपी दूनी थाना क्षेत्र के रामअवतार उर्फ राज पुत्र बद्रीलाल तथा हंसराज पुत्र रतनलाल है। दोनों की उम्र 26 और 28 साल है। आरोपी लोगों को फर्जी ट्रेडिंग लिंक भेजकर निवेश के नाम पर झांसे में लेते थे और फिर उनके खातों से रकम साफ कर देते थे। उनके खिलाफ देशभर में 404 शिकायतें साइबर ठगी की दर्ज है। इनमें साइबर ठगी की कुल राशि 2 करोड़ 49 लाख रुपए है।