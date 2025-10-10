कानोता में नकली सॉस फैक्ट्री पर छापा, सामोद में मिलावटी दूध पकड़ा, दोनों सीएमएचओ ने की बड़ी कार्रवाई

जयपुर। शुद्ध आहार–मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रहीं है। जयपुर प्रथम सीएमएचओ डॉ रवि शेखावत व जयपुर द्वितीय सीएमएचओ डॉ मनीष मित्तल की ओर से लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।
जयपुर द्वितीय सीएमएचओ डॉ मनीष मित्तल ने बताया कि आज कानोता स्थित वालिया एंटरप्राइजेज पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में टीम ने लगभग 700 किलो नकली सॉस नष्ट करवाया। जांच में पाया गया कि कद्दू पल्प में सिंथेटिक रंग और केमिकल मिलाकर सॉस तैयार किया जा रहा था। फैक्ट्री में एक भी टमाटर नहीं मिला जबकि सॉस चटख लाल रंग का था।
मौके से 216 किलो सॉस सीज कर उत्पादन बंद कराया गया। फैक्ट्री में आवश्यक दस्तावेज, स्वच्छता और फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिले। टीम ने फर्म को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 32(1) के तहत सुधार नोटिस जारी किया है। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश चंद यादव, अवधेश गुप्ता और नंद किशोर कुमावत शामिल रहे।
वहीं जयपुर प्रथम सीएमएचओ डॉ रवि शेखावत ने बताया कि “शुद्ध आहार–मिलावट पर वार” अभियान के तहत सामोद थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। तिगरिया गांव में खेमचंद यादव के ठिकाने पर छापा मारकर 1150 लीटर मिलावटी दूध और 100 किलो मिलावट सामग्री मौके पर ही नष्ट की गई।
कार्रवाई के दौरान वहां दूध में पाउडर और तेल मिलाकर तैयार किया जा रहा था। टीम ने दूध और मिलावट सामग्री के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे। आरोपी के पास खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं मिला। सीएमएचओ डॉ. रवि शेखावत ने कहा कि जनस्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह, विशाल मित्तल, नरेश चेजारा, नरेंद्र शर्मा और पवन गुप्ता शामिल रहे।
