कानोता में नकली सॉस फैक्ट्री पर छापा, सामोद में मिलावटी दूध पकड़ा, दोनों सीएमएचओ ने की बड़ी कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान वहां दूध में पाउडर और तेल मिलाकर तैयार किया जा रहा था। टीम ने दूध और मिलावट सामग्री के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे। आरोपी के पास खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं मिला। सीएमएचओ डॉ. रवि शेखावत ने कहा कि जनस्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह, विशाल मित्तल, नरेश चेजारा, नरेंद्र शर्मा और पवन गुप्ता शामिल रहे।