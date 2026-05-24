अब अमित शाह को लिखा खून से पत्र, ‘आत्मदाह’ की कोशिश करने वाले MLA रविंद्र सिंह भाटी की क्या हैं मांगें?



राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर में स्थित गिरल लिग्नाइट माइंस के बाहर पिछले 45 दिनों से जारी स्थानीय श्रमिकों का महापड़ाव चर्चा में है। जबकि धरना स्थल पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के पिछले 20 दिनों से खुद डेरा जमाए बैठे रहने के बाद से ये आंदोलन और सुर्ख़ियों में आ गया है। इसी आंदोलन के बीच एमएलए भाटी ने हाल ही में जिला कलेक्ट्रेट पर 'आत्मदाह' की खौफनाक व उग्र कोशिश की थी। उसके बाद भी गतिरोध बने रहने के बाद अब उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को खून से पत्र लिखा है। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह का 25-26 मई को राजस्थान दौरा है, जिसमें वे बीकानेर पहुंचकर कई गतिविधियों में शामिल होंगे।