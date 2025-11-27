Pension Update: ‘किसी भी पात्र की पेंशन नहीं रुकनी चाहिए’, राजस्थान के मुख्य सचिव का अफसरों को निर्देश

Pension Update : राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीवित प्रमाण पत्र नहीं आने के कारण किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन रुकनी नहीं चाहिए। श्रीनिवास ने बुधवार को सचिवालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता, आर्थिक एवं सांख्यिकी, श्रम विभाग, अल्पसंयक मामलात् तथा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभागों की योजनाओं, बजट घोषणाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए।