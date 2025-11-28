Rajasthan : अवमानना प्रार्थना पत्र पर कोर्ट नाराज, बांसवाड़ा कलक्टर सहित कई अफसरों को नोटिस जारी

गौरतलब है कि सड़कों की दुर्दशा से परेशान कलिंजरा निवासी हरीश कलाल एवं नवल किशोर मिश्रा की ओर से एडवोकेट पुष्पेन्द्र त्रिपाठी ने सिविल न्यायाधीश अरूण प्रकाश आर्य के कोर्ट में जनहित वाद प्रस्तुत किया था। इस पर कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को तलब किया। फिर कोर्ट ने 7 दिन में गड्ढे भरवाकर ठोस पैचवर्क कराते हुए फोटो सहित पालना रिपोर्ट पेश करने का अंतरिम आदेश दिया।