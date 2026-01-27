Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान विधानसभा बजट सत्र से पूर्व आज होगी सर्वदलीय बैठक, विपक्ष तैयार

राजस्थान विधानसभा में विधायकों के सवालों को लेकर जारी निर्देशों के बाद से ही विपक्ष के तेवर तीखे हो गए हैं। विपक्ष लगातार भजनलाल सरकार पर निशाना साधा रहा है। डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 ने विपक्ष को भड़का दिया है। विपक्ष का आरोप है सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, जबकि सरकार इसे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक मजबूती से जोड़कर देख रही है। इस स्थिति में सदन में टकराव की आशंका बलवती होती जा रही है।