जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान विधानसभा बजट सत्र से पूर्व आज होगी सर्वदलीय बैठक, विपक्ष तैयार

Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र कल 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार दोपहर 3 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सत्र के हंगामेदार होने की पूरी आशंका है, जिसे देखकर सत्ता पक्ष आज शाम 4.30 बजे एक योजना बनाएगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 27, 2026

Rajasthan Assembly budget session 2026 An all-party meeting will be held today

फाइल फोटो - ANI

Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार दोपहर 3 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसके साथ ही विपक्ष के आक्रामक तेवर व तैयारियों को देखते हुए सत्ता पक्ष ने भी शाम 4.30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। यह बैठक सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएम आवास में होगी।

राजस्थान विधानसभा में विधायकों के सवालों को लेकर जारी निर्देशों के बाद से ही विपक्ष के तेवर तीखे हो गए हैं। विपक्ष लगातार भजनलाल सरकार पर निशाना साधा रहा है। डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 ने विपक्ष को भड़का दिया है। विपक्ष का आरोप है सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, जबकि सरकार इसे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक मजबूती से जोड़कर देख रही है। इस स्थिति में सदन में टकराव की आशंका बलवती होती जा रही है।

लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने का सशक्त माध्यम सर्वदलीय बैठक

सर्वदलीय बैठक से पूर्व वासुदेव देवनानी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने का सशक्त माध्यम है। इससे सदन की कार्यवाही में सभी दलों की सहभागिता सुनिश्चित होती है। साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा का रास्ता खुलता है।

सर्वदलीय बैठक में विपक्ष हो रहा शामिल, अच्छा संकेत

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछली बार विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया था, पर इस बार विपक्ष शामिल हो रहा है। ये एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। सर्वदलीय बैठक में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका अहम होती है।

सत्ता पक्ष भी पूरी तरह सतर्क

16वीं राजस्थान विधानसभा का पांचवा सत्र हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष की आक्रामक तैयारियों को देखते हुए सत्ता पक्ष भी पूरी तरह सतर्क है। मंगलवार शाम 4.30 बजे होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में रणनीति, प्रमुख मुद्दों और विपक्ष के संभावित सवालों का जवाब देने की तैयारी पर मंथन किया जाएगा। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने बताया कि यह बैठक राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।

Updated on:

27 Jan 2026 11:15 am

Published on:

27 Jan 2026 11:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान विधानसभा बजट सत्र से पूर्व आज होगी सर्वदलीय बैठक, विपक्ष तैयार

जयपुर
