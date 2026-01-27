27 जनवरी 2026,

जयपुर

Bank Strike : राजस्थान में आज नहीं खुलेंगे बैंक, उपभोक्ता परेशान, जानिए क्या है वजह

Bank Strike : राजस्थान में आज 27 जनवरी को बैंक नहीं खुलेंगे। राजस्थान सहित पूरे देश में आज 27 जनवरी को बैंक की हड़ताल है। जानिए यूएफबीयू की मुख्य मांग क्या है?

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 27, 2026

Bank Strike today Banks will not open Rajasthan Consumers will be inconvenienced find out reason why

फाइल फोटो पत्रिका

Bank Strike : राजस्थान में आज 27 जनवरी को बैंक नहीं खुलेंगे। राजस्थान सहित पूरे देश में आज 27 जनवरी को बैंक की हड़ताल है। तीन की लगातार छुट्टी के बाद आज फिर बैंक बंद रहेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने इस देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। बैंक की इस हड़ताल से ग्राहकों को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है।

यूएफबीयू की मुख्य मांग जानें

देशव्यापी हड़ताल के पीछे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की मुख्य मांग है कि बैंकों में सप्ताह में 5 दिन का हो। यानि 5 दिन काम होना चाहिए और 2 दिन छुट्टी। यूएफबीयू की मांग है कि यह नई व्यवस्था लागू की जाए। वर्तमान में बैंक कर्मचारियों को हर माह दूसरे और चौथे शनिवार को ही छुट्टी मिलती है। कर्मचारी यूनियनों का मानना है कि यह व्यवस्था अब समय के संग उचित नहीं है।

इन बैंकों में रहेगी हड़ताल

आज की हड़ताल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक सहित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल हैं। बैंक कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज होगा।

लगातार चौथे दिन बैंक बंद रहेगा

आज मंगलवार 27 जनवरी को लगातार चौथे दिन बैंक बंद रहेगा। 24 जनवरी को महीने का चौथा शनिवार था। इस वजह से बैंक में छुट्टी थी। 25 जनवरी को रविवार का अवकाश था, सोमवार को 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) की वजह से राष्ट्रीय अवकाश था। जिस वजह से बैंक बंद थे। अब 27 जनवरी को हड़ताल होने से लगातार चार दिन तक बैंक बंद रहेंगे।

