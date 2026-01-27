Bank Strike : राजस्थान में आज नहीं खुलेंगे बैंक, उपभोक्ता परेशान, जानिए क्या है वजह

देशव्यापी हड़ताल के पीछे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की मुख्य मांग है कि बैंकों में सप्ताह में 5 दिन का हो। यानि 5 दिन काम होना चाहिए और 2 दिन छुट्टी। यूएफबीयू की मांग है कि यह नई व्यवस्था लागू की जाए। वर्तमान में बैंक कर्मचारियों को हर माह दूसरे और चौथे शनिवार को ही छुट्टी मिलती है। कर्मचारी यूनियनों का मानना है कि यह व्यवस्था अब समय के संग उचित नहीं है।