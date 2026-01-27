Bank Strike : राजस्थान में आज नहीं खुलेंगे बैंक, उपभोक्ता परेशान, जानिए क्या है वजह

फाइल फोटो पत्रिका
Bank Strike : राजस्थान में आज 27 जनवरी को बैंक नहीं खुलेंगे। राजस्थान सहित पूरे देश में आज 27 जनवरी को बैंक की हड़ताल है। तीन की लगातार छुट्टी के बाद आज फिर बैंक बंद रहेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने इस देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। बैंक की इस हड़ताल से ग्राहकों को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है।
देशव्यापी हड़ताल के पीछे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की मुख्य मांग है कि बैंकों में सप्ताह में 5 दिन का हो। यानि 5 दिन काम होना चाहिए और 2 दिन छुट्टी। यूएफबीयू की मांग है कि यह नई व्यवस्था लागू की जाए। वर्तमान में बैंक कर्मचारियों को हर माह दूसरे और चौथे शनिवार को ही छुट्टी मिलती है। कर्मचारी यूनियनों का मानना है कि यह व्यवस्था अब समय के संग उचित नहीं है।
आज की हड़ताल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक सहित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल हैं। बैंक कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज होगा।
आज मंगलवार 27 जनवरी को लगातार चौथे दिन बैंक बंद रहेगा। 24 जनवरी को महीने का चौथा शनिवार था। इस वजह से बैंक में छुट्टी थी। 25 जनवरी को रविवार का अवकाश था, सोमवार को 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) की वजह से राष्ट्रीय अवकाश था। जिस वजह से बैंक बंद थे। अब 27 जनवरी को हड़ताल होने से लगातार चार दिन तक बैंक बंद रहेंगे।
