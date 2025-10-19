Rajasthan: पिंजरे में फंसा 2 दिन तक दहशत फैलाने वाला पैंथर, चचेरे भाइयों सहित 4 लोगों पर किया था हमला

बता दें कि चलवा गांव में शनिवार को घर के बाहर बैठे दो चचेरे भाइयों पर पैंथर ने हमला कर दिया था। चलवा निवासी चेतन सिंह व गजेंद्र सिंह दोनों घर के बाहर मंदिर में पूजा कर रहे थे। इसी दौरान पैंथर ने चेतन सिंह को पीछे से आकर दबोचा। साथ ही गजेंद्र सिंह पर भी झपट्टा मारा। दोनों के चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर दौड़े, जिससे पैंथर वहां से भाग गया था। घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर एक बच्चे रूपलाल पर भी पैंथर ने हमला कर दिया था।