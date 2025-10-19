Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Rajasthan: पिंजरे में फंसा 2 दिन तक दहशत फैलाने वाला पैंथर, चचेरे भाइयों सहित 4 लोगों पर किया था हमला

Udaipur Panther Attack: राजस्थान के उदयपुर जिले में दो दिन तक दहशत फैलाने वाला पैंथर आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में फंस गया।

2 min read

उदयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 19, 2025

Udaipur-panther-attack

पिंजरे में फंसा पैंथर। पत्रिका फाइल फोटो

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर जिले में दो दिन तक दहशत फैलाने वाला पैंथर आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में फंस गया। पैंथर के आतंक से सायरा तहसील क्षेत्र के गांवों में ग्रामीण दहशत में थे। हालांकि, पैंथर के पिंजरे में कैद होने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

जानकारी के मुताबिक वन विभाग चलवा गांव में रहट के समीप पिंजरा लगाया था, जिसमें रविवार तड़के पैंथर कैद हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर गोगुंदा वन विभाग के फॉरेस्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी सहित टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग के अधिकारियों ने पैंथर को कब्जे में लिया। इसके बाद टीम पैंथर को लेकर सज्जनगढ़ पार्क उदयपुर के लिए रवाना हुई।

ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

पैंथर के आबादी क्षेत्र में आने से ग्रामीणों में दहशत थे। ग्रामीणों ने वन विभाग से पैंथर को पकड़ने की मांग की थी। पैंथर के पकड़ने जाने के बाद ग्रामीणों राहत की सांस ली। यह वही पैंथर है, जिसने चार लोगों पर हमला किया था। ग्रामीणों ने बताया कि पैंथर ने गांव में दो दिनों से आतंक मचा रखा था।

दो चचेरे भाइयों सहित तीन पर किया था हमला

बता दें कि चलवा गांव में शनिवार को घर के बाहर बैठे दो चचेरे भाइयों पर पैंथर ने हमला कर दिया था। चलवा निवासी चेतन सिंह व गजेंद्र सिंह दोनों घर के बाहर मंदिर में पूजा कर रहे थे। इसी दौरान पैंथर ने चेतन सिंह को पीछे से आकर दबोचा। साथ ही गजेंद्र सिंह पर भी झपट्टा मारा। दोनों के चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर दौड़े, जिससे पैंथर वहां से भाग गया था। घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर एक बच्चे रूपलाल पर भी पैंथर ने हमला कर दिया था।

बाइक सवार पर भी किया था हमला

ग्रामीणों ने बताया की पैंथर ने शुक्रवार को भी एक पालतू पशु व एक बाइक सवार पर हमला कर दिया था, जिसकी सूचना वन विभाग को दी परंतु कोई ध्यान नहीं दिया गया।

पिछले साल 9 लोगों की हुई थी मौत

गौरतलब है कि पिछले वर्ष एक पैंथर ने नौ जनों का शिकार कर दिया था। गोगुंदा रेंज में आदमखोर पैंथर के हमले में नौ जनों की जान चली गई थी और लगातार सर्च अभियान के बाद उसे मार गिराया था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: महिला से अफेयर के चलते युवक को पीट-पीटकर मार डाला, दो सगे भाई समेत चार गिरफ्तार
दौसा
Dausa-Murder-Case-2

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 01:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan: पिंजरे में फंसा 2 दिन तक दहशत फैलाने वाला पैंथर, चचेरे भाइयों सहित 4 लोगों पर किया था हमला

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर शहरवासियों को दिवाली का तोहफा, आज से रोजाना होगी जलापूर्ति, अपना वार्ड देखकर जानिए कब आएगा पानी

Daily water supply
उदयपुर

MBA स्टूडेंट की 3 महीने पहले हुई सगाई, जल्द होने वाली थी शादी, झील में मिला शव

Udaipur
उदयपुर

दीपावली पर रेलवे का तोहफा, राजस्थान में यहां नई रेललाइन सर्वे को मिली हरी झंडी, इन जिलों को मिलेगा जबरदस्त फायदा

Railway Gift on Diwali Rajasthan Deogarh Marwar Junction New Railway Line Survey gets Green Signal These districts get tremendously benefit
उदयपुर

Diwali : सावधान! बाजार में हैं चांदी के नकली सिक्के भी, क्या करें उपभोक्ता?

Diwali Beware Fake silver coins are also available in market What should consumers do
उदयपुर

Rajasthan: शराब तस्करी का नया खेल, ट्रक बॉर्डर पार कराओ, 50,000 बोनस पाओ!

liquor-smuggling
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.