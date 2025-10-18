Rajasthan Crime: महिला से अफेयर के चलते युवक को पीट-पीटकर मार डाला, दो सगे भाई समेत चार गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका
दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में युवक की पीट-पीटकर हत्या मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दो सगे भाइयों समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मंडावरी थाना क्षेत्र के खुर्रा गांव की धोलीपाल ढाणी में बुधवार रात महिला से अफेयर के चलते युवक की हत्या की गई थी।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश अग्रवाल ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सागर राणा के निर्देशन में विशेष टीमें गठित की गई थीं। शुक्रवार को आरोपी दो भाई दिलराज व दिलखुश मीना पुत्र इंद्रराज मीना निवासी धोलीपाल, अभिषेक मीना निवासी पिपलाई तथा यशपाल उर्फ पन्नू उर्फ पीयूष निवासी सेवा वजीरपुर को गिरफ्तार किया गया। सभी से पूछताछ जारी है।
एसपी ने बताया कि मृतक मक्खनलाल मीना (18) का एक महिला से अफेयर था, इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने हत्या की। गौरतलब है कि बुधवार रात जन्मदिन समारोह से लौटते समय घर से करीब 300 मीटर पहले आरोपियों ने खेत में उसे घेरकर लाठियों से हमला किया था।
डिप्टी एसपी दिलीप मीना ने बताया कि घटना के बाद अभिषेक व पन्नू उत्तर प्रदेश भाग गए थे, जिन्हें मथुरा जंक्शन से पकड़ा गया। दिलराज को घर से और दिलखुश को उसके रिश्तेदार के गांव श्यामपुरा खुर्द से गिरफ्तार किया गया।
