Rajasthan Crime: महिला से अफेयर के चलते युवक को पीट-पीटकर मार डाला, दो सगे भाई समेत चार गिरफ्तार

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश अग्रवाल ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सागर राणा के निर्देशन में विशेष टीमें गठित की गई थीं। शुक्रवार को आरोपी दो भाई दिलराज व दिलखुश मीना पुत्र इंद्रराज मीना निवासी धोलीपाल, अभिषेक मीना निवासी पिपलाई तथा यशपाल उर्फ पन्नू उर्फ पीयूष निवासी सेवा वजीरपुर को गिरफ्तार किया गया। सभी से पूछताछ जारी है।