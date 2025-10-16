दौसा में जन्मदिन समारोह से लौटते समय युवक की पीट-पीटकर हत्या, मुख्य आरोपी डिटेन

फोटो पत्रिका नेटवर्क
लालसोट (दौसा)। मंडावरी थाना क्षेत्र के खुर्रा गांव की धोलीपाल ढाणी में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक के पिता की रिपोर्ट पर सात जनों सहित अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है।
डिप्टी एसपी दिलीप मीना ने बताया कि मृतक मक्खनलाल मीना (18) पुत्र भोमराज निवासी धोलीपाल तन खुर्रा को एक नामजद आरोपी अपने मामा के बेटे के जन्मदिन समारोह में कुछ युवकों के साथ श्यामपुरा खुर्द लेकर गया था। समारोह से लौटते समय बुधवार रात करीब 11 बजे घर से लगभग 300 मीटर दूर खेत में आरोपियों ने मक्खनलाल पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों की मंशा उसे मारने की नहीं, बल्कि सबक सिखाने की थी। घटना के बाद आरोपियों ने मृतक की मां को खुद बताया कि उन्होंने मक्खनलाल को पीटा है। परिजन मौके पर पहुंचे और उसे उप जिला अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
डिप्टी एसपी ने बताया कि मृतक के पिता ने दो सगे भाइयों समेत सात नामजद और तीन-चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मुख्य आरोपी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल, एडिशनल एसपी मंडावरी सहित एफएसएल और एमओवी टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।
