दौसा में जन्मदिन समारोह से लौटते समय युवक की पीट-पीटकर हत्या, मुख्य आरोपी डिटेन

डिप्टी एसपी दिलीप मीना ने बताया कि मृतक मक्खनलाल मीना (18) पुत्र भोमराज निवासी धोलीपाल तन खुर्रा को एक नामजद आरोपी अपने मामा के बेटे के जन्मदिन समारोह में कुछ युवकों के साथ श्यामपुरा खुर्द लेकर गया था। समारोह से लौटते समय बुधवार रात करीब 11 बजे घर से लगभग 300 मीटर दूर खेत में आरोपियों ने मक्खनलाल पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।