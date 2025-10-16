Tonk accident: मासूम के परिजनों से मिले ऊर्जा मंत्री नागर, एस्कॉर्ट में लगी जीप की टक्कर से हुई थी मौत

गोपीपुरा ग्राम आकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने परिजनों से मुलाकात की। फोटो- पत्रिका
देवली। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र गुर्जर के साथ गोपीपुरा ग्राम आए। उन्होंने एस्कॉर्ट कर रहे पुलिस वाहन की लगी टक्कर से घायल 4 वर्षीय हिमांशु पुत्र शिशुपाल धाकड़ की उपचार के दौरान मृत्यु पर घर जाकर परिवार जनों को ढांढ़स बंधाया। परिजनों को सरकार से हरसंभव मदद दिलवाने के लिए आश्वस्त किया। मंत्री नागर ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया और कहा कि इकलौते बच्चे के जाने का दुख वह समझ सकते हैं।
उन्होंने पत्रकारों को बताया कि बच्चा पहले उनकी कार के आगे आ गया था, जिसे उनके चालक ने तो बचा लिया, लेकिन पीछे आ रही एस्कॉर्ट जीप बच्चे को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई। उक्त दुर्घटना में जीप में सवार एक एएसआई, दो पुलिसकर्मी और चालक समेत चार व्यक्ति घायल हो गए थे।
उसी जीप की टक्कर से हिमांशु गंभीर घायल होने से पहले कोटा और बाद में जयपुर रेफर किया था, जिसकी सोमवार रात को उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। बुधवार को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर, पालिकाध्यक्ष नेमीचंद जैन सहित अन्य तथा उपखंड अधिकारी रूबी अंसार भी गोपीपुरा ग्राम गए। इस दौरान मंत्री नागर ने परिजनों को हिम्मत रखने और मदद दिलवाने के लिए आश्वस्त किया।
धाकड़ महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष नवनीत नागर के नेतृत्व में समाज के लोगों ने ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर को गोपीपुरा में ज्ञापन सौंपा। इसमें मृतक हिमांशु धाकड़ के परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता एवं एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। मंत्री नागर के एस्कोर्ट में चल रहे पुलिस वाहन के चालक की लापरवाही से 5 वर्षीय बच्चे को टक्कर मारी गई है। हिमांशु परिवार में पांच बहनों में सबसे छोटा व इकलौता भाई है।
यह वीडियो भी देखें
उसने दो दिन जिंदगी व मौत से संघर्ष बाद सोमवार रात को एसएमएस अस्पताल जयपुर में दम तोड़ दिया। इससे समाज में भारी आकोश व्याप्त है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेन्द्र नागर व प्रदेशाध्यक्ष इन्द्रसिंह से हुई वार्ता व अन्य समाजों से जिले के नगरफोर्ट व गुराई के पूर्व सरकारी समझौतों को मध्यनजर महासभा ने 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता व परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलवाने की मांग की।
बड़ी खबरेंView All
टोंक
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग