Tonk accident: मासूम के परिजनों से मिले ऊर्जा मंत्री नागर, एस्कॉर्ट में लगी जीप की टक्कर से हुई थी मौत

देवली। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र गुर्जर के साथ गोपीपुरा ग्राम आए। उन्होंने एस्कॉर्ट कर रहे पुलिस वाहन की लगी टक्कर से घायल 4 वर्षीय हिमांशु पुत्र शिशुपाल धाकड़ की उपचार के दौरान मृत्यु पर घर जाकर परिवार जनों को ढांढ़स बंधाया। परिजनों को सरकार से हरसंभव मदद दिलवाने के लिए आश्वस्त किया। मंत्री नागर ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया और कहा कि इकलौते बच्चे के जाने का दुख वह समझ सकते हैं।